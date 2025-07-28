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В разгар туристического сезона на курортах Грузии проверяют бары и рестораны

В разгар туристического сезона на курортах Грузии проверяют бары и рестораны

Sputnik Грузия

Параллельно с государственным контролем Агентство информирует хозяйствующих субъектов о требованиях безопасности пищевых продуктов и выдает рекомендации 28.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-28T19:22+0400

2025-07-28T19:22+0400

2025-07-28T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Инспекторы Аджарского регионального управления Национального агентства продовольствия проверяют предприятия общественного питания на черноморских и горных курортах Аджарии, в целях безопасности местных жителей и туристов, говорится в сообщении Агентства. В частности, проверка осуществляется в кафе-барах и ресторанах в Батуми, Кобулети и в горных курортах региона, которые ежедневно посещает огромное количество людей. Специалисты агентства проверяют санитарно-гигиеническое состояние кухни, условия хранения и приготовления пищи, сроки годности, маркировку и прослеживаемость сырья. Параллельно с государственным контролем Агентство информирует хозяйствующих субъектов о требованиях безопасности пищевых продуктов и выдает рекомендации. В Агентстве отмечают, что в результате регулярных проверок ситуация в общепитах страны улучшилась, о чем свидетельствует снижение количества нарушений, выявленных в ходе государственного контроля. Однако противоправная деятельность остается проблемой, особенно обостренной в курортный сезон. Национальное агентство продовольствия призывает как местных, так и иностранных граждан зарегистрироваться в качестве бизнес-операторов и осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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