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Власти Грузии довольны отчетом МВФ
Власти Грузии довольны отчетом МВФ
Sputnik Грузия
Высокий показатель роста экономики в Грузии стал основой для увеличения среднего дохода и количества рабочих мест в стране 28.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-28T10:52+0400
2025-07-28T10:52+0400
2025-07-28T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Решение МВФ повысить прогноз экономического роста на 2025 год говорит о доверии к макроэкономической политике Грузии, заявил заместитель министра экономики Грузии Вахтанг Цинцадзе. Международный валютный фонд опубликовал пресс-релиз после завершения консультаций с правительством Грузии, в котором отмечается, что Грузия продемонстрировала впечатляющую устойчивость, несмотря на геополитическую напряженность, высокую внутреннюю и внешнюю неопределенность. Он отметил, что высокий показатель роста экономики в Грузии стал основой для увеличения среднего дохода и количества рабочих мест в стране, а уровень бедности снизился до исторического минимума. "Мы ожидаем, что эти тенденции сохранятся в ближайшие месяцы и годы. В том числе по обновленному прогнозу Международного валютного фонда, в среднесрочной перспективе (в 2025-2030 годах) у Грузии будет 5,4-процентный средний показатель экономического роста, что является одним из самых высоких показателей как в регионе, так в европейском и глобальном масштабе", – заявил Цинцадзе. Между тем, по оценке президента Национального банка Натии Турнава, прогнозы МВФ и Нацбанка Грузии совпадают, что очень радует. В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал оценку МВФ, подтверждающей, что Грузии надо следовать своим национальным интересам. "Очередная оценка Международного валютного фонда (МВФ) действительно поразительна. Результаты подтверждают, почему нужно следовать своим национальным интересам, а не чужой диктовке. Острая экономическая стагнация Молдовы, выполняющей все требования Брюсселя, и экономическое чудо Грузии, ставшей объектом нападок Брюсселя, наглядно это демонстрируют", – сказал Папуашвили. При этом он отметил, что если бы не оппозиция, Грузия могла достичь бы больших результатов. Что написано в отчете По данным МВФ, Грузия продемонстрировала замечательную устойчивость в условиях повышенной внутренней и геополитической неопределенности, с сильным ростом, инфляцией, близкой к целевому показателю, и умеренным уровнем долга, говорится в отчете по итогам миссии МВФ. По ожиданиям МВФ, ожидается, что рост замедлится до потенциального уровня по мере снижения внутреннего спроса, в то время как инфляция и государственный долг останутся стабильными при продолжении разумной денежно-кредитной и фискальной политики. По мнению МВФ поддержание сильного, инклюзивного и обеспечивающего занятость роста потребует дальнейшего наращивания резервных буферов, укрепления управления центральным банком и государственными предприятиями, а также продвижения структурных реформ для улучшения результатов на рынке труда и расширения экономических возможностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, шалва папуашвили, международный валютный фонд, мвф
экономика, грузия, новости, натия турнава, шалва папуашвили, международный валютный фонд, мвф
Власти Грузии довольны отчетом МВФ
Высокий показатель роста экономики в Грузии стал основой для увеличения среднего дохода и количества рабочих мест в стране
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Решение МВФ повысить прогноз экономического роста на 2025 год говорит о доверии к макроэкономической политике Грузии, заявил заместитель министра экономики Грузии Вахтанг Цинцадзе.
Международный валютный фонд опубликовал пресс-релиз после завершения консультаций с правительством Грузии, в котором отмечается, что Грузия продемонстрировала впечатляющую устойчивость, несмотря на геополитическую напряженность, высокую внутреннюю и внешнюю неопределенность.
"Соответственно, Международный валютный фонд пересмотрел прогноз экономического роста Грузии на 2025 год и увеличил его с шести до 7,2 процента. Это еще раз указывает на доверие к макроэкономической политике Грузии со стороны Международного валютного фонда", – заявил Цинцадзе.
Он отметил, что высокий показатель роста экономики в Грузии стал основой для увеличения среднего дохода и количества рабочих мест в стране, а уровень бедности снизился до исторического минимума.
"Мы ожидаем, что эти тенденции сохранятся в ближайшие месяцы и годы. В том числе по обновленному прогнозу Международного валютного фонда, в среднесрочной перспективе (в 2025-2030 годах) у Грузии будет 5,4-процентный средний показатель экономического роста, что является одним из самых высоких показателей как в регионе, так в европейском и глобальном масштабе", – заявил Цинцадзе.
Между тем, по оценке президента Национального банка Натии Турнава, прогнозы МВФ и Нацбанка Грузии совпадают, что очень радует.
"Важен их прогноз по инфляции, согласно которому инфляция сохранится близко к целевому показателю в 3%. Это совпадает с нашим видением, и МВФ положительно оценивает нашу монетарную политику в отношении поддержания инфляции, близкой к целевому показателю. МВФ говорит, что она соответствует существующей ситуации. Это очень радует нас", – заявила Турнава.
В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал оценку МВФ, подтверждающей, что Грузии надо следовать своим национальным интересам.
"Очередная оценка Международного валютного фонда (МВФ) действительно поразительна. Результаты подтверждают, почему нужно следовать своим национальным интересам, а не чужой диктовке. Острая экономическая стагнация Молдовы, выполняющей все требования Брюсселя, и экономическое чудо Грузии, ставшей объектом нападок Брюсселя, наглядно это демонстрируют", – сказал Папуашвили.
При этом он отметил, что если бы не оппозиция, Грузия могла достичь бы больших результатов.
По данным МВФ, Грузия продемонстрировала замечательную устойчивость в условиях повышенной внутренней и геополитической неопределенности, с сильным ростом, инфляцией, близкой к целевому показателю, и умеренным уровнем долга, говорится в отчете по итогам миссии МВФ.
По ожиданиям МВФ, ожидается, что рост замедлится до потенциального уровня по мере снижения внутреннего спроса, в то время как инфляция и государственный долг останутся стабильными при продолжении разумной денежно-кредитной и фискальной политики.
По мнению МВФ поддержание сильного, инклюзивного и обеспечивающего занятость роста потребует дальнейшего наращивания резервных буферов, укрепления управления центральным банком и государственными предприятиями, а также продвижения структурных реформ для улучшения результатов на рынке труда и расширения экономических возможностей.