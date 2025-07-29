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Поцелуй тигра: в мире отмечают Международный день самой крупной дикой кошки

Поцелуй тигра: в мире отмечают Международный день самой крупной дикой кошки

Sputnik Грузия

29 июля во всём мире отмечается Международный день тигра — символа силы, грации и дикой природы. В честь этого дня предлагаем взглянуть на подборку... 29.07.2025, Sputnik Грузия

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Тигр — один из крупнейших наземных хищников. По весу он уступает лишь белым и бурым медведям, но по харизме и величию — вне конкуренции. Несмотря на мощь и внушительный облик, тигры находятся под угрозой исчезновения.Основные причины — браконьерство, ради шкур и костей, вырубка лесов, из-за чего исчезает их естественная среда обитания, а также конфликты с людьми, вызванные сокращением ареалов.Охота на тигров была полностью запрещена ещё в 1947 году. Позже запретили и жёстко ограничили отлов тигрят. Сегодня тигры охраняются международным сообществом и занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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