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Поцелуй тигра: в мире отмечают Международный день самой крупной дикой кошки
Поцелуй тигра: в мире отмечают Международный день самой крупной дикой кошки
Sputnik Грузия
29 июля во всём мире отмечается Международный день тигра — символа силы, грации и дикой природы. В честь этого дня предлагаем взглянуть на подборку... 29.07.2025, Sputnik Грузия
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Тигр — один из крупнейших наземных хищников. По весу он уступает лишь белым и бурым медведям, но по харизме и величию — вне конкуренции. Несмотря на мощь и внушительный облик, тигры находятся под угрозой исчезновения.Основные причины — браконьерство, ради шкур и костей, вырубка лесов, из-за чего исчезает их естественная среда обитания, а также конфликты с людьми, вызванные сокращением ареалов.Охота на тигров была полностью запрещена ещё в 1947 году. Позже запретили и жёстко ограничили отлов тигрят. Сегодня тигры охраняются международным сообществом и занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, животные

Поцелуй тигра: в мире отмечают Международный день самой крупной дикой кошки

10:08 29.07.2025 (обновлено: 16:30 29.07.2025)
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29 июля во всём мире отмечается Международный день тигра — символа силы, грации и дикой природы. В честь этого дня предлагаем взглянуть на подборку впечатляющих снимков одного из самых красивых хищников планеты
Тигр — один из крупнейших наземных хищников. По весу он уступает лишь белым и бурым медведям, но по харизме и величию — вне конкуренции. Несмотря на мощь и внушительный облик, тигры находятся под угрозой исчезновения.
Основные причины — браконьерство, ради шкур и костей, вырубка лесов, из-за чего исчезает их естественная среда обитания, а также конфликты с людьми, вызванные сокращением ареалов.
Охота на тигров была полностью запрещена ещё в 1947 году. Позже запретили и жёстко ограничили отлов тигрят. Сегодня тигры охраняются международным сообществом и занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Детеныши амурского тигра в приморском зоопарке.

Детеныши амурского тигра в приморском зоопарке. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Детеныши амурского тигра в приморском зоопарке.

© AP Photo / Keystone/Dominic Favre

Амурский тигр Тинка в зоопарке в Швейцарии/

Амурский тигр Тинка в зоопарке в Швейцарии/ - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Keystone/Dominic Favre

Амурский тигр Тинка в зоопарке в Швейцарии/

© Getty Images / Robertus Pudyanto

Бенгальский тигр целует смотрителя в Индонезии.

Бенгальский тигр целует смотрителя в Индонезии. - Sputnik Грузия
3/12
© Getty Images / Robertus Pudyanto

Бенгальский тигр целует смотрителя в Индонезии.

© Getty Images / Picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert

Мать-тигрица помогает одному из своих тигрят встать на ноги.

Мать-тигрица помогает одному из своих тигрят встать на ноги. - Sputnik Грузия
4/12
© Getty Images / Picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert

Мать-тигрица помогает одному из своих тигрят встать на ноги.

© AP Photo / Denis Farrell

Южно-китайский тигр в ЮАР.

Южно-китайский тигр в ЮАР. - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Denis Farrell

Южно-китайский тигр в ЮАР.

© AP Photo / Ng Han Guan

Амурские тигры во время борьбы за дичь.

Амурские тигры во время борьбы за дичь. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Ng Han Guan

Амурские тигры во время борьбы за дичь.

© AP Photo / Gene J. Puskar

Тигренок в Питтсбургском зоопарке.

Тигренок в Питтсбургском зоопарке. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Gene J. Puskar

Тигренок в Питтсбургском зоопарке.

© Getty Images / Chung Sung-Jun

Амурские тигрята в зоопарке в Южной Корее.

Амурские тигрята в зоопарке в Южной Корее. - Sputnik Грузия
8/12
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Амурские тигрята в зоопарке в Южной Корее.

© AP Photo / Renata Brito

Кормление тигра в Бразилии.

Кормление тигра в Бразилии. - Sputnik Грузия
9/12
© AP Photo / Renata Brito

Кормление тигра в Бразилии.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкАмурские тигры Амур и Уссури во время "Медовой недели" в Приморском сафари-парке.
Амурские тигры Амур и Уссури во время Медовой недели в Приморском сафари-парке - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Амурские тигры Амур и Уссури во время "Медовой недели" в Приморском сафари-парке.
© photo : Press release/Russian Ministry of the Development of the Far East / Siberian tigerАмурский тигр. Кадр из фотоловушки.
Амурский тигр - Sputnik Грузия
11/12
© photo : Press release/Russian Ministry of the Development of the Far East / Siberian tiger
Амурский тигр. Кадр из фотоловушки.
© AP Photo / Bullit Marquez

Бенгальский тигр в филиппинском зоопарке.

Бенгальский тигр в филиппинском зоопарке. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Bullit Marquez

Бенгальский тигр в филиппинском зоопарке.