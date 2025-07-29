Поцелуй тигра: в мире отмечают Международный день самой крупной дикой кошки

Тигр — один из крупнейших наземных хищников. По весу он уступает лишь белым и бурым медведям, но по харизме и величию — вне конкуренции. Несмотря на мощь и внушительный облик, тигры находятся под угрозой исчезновения.Основные причины — браконьерство, ради шкур и костей, вырубка лесов, из-за чего исчезает их естественная среда обитания, а также конфликты с людьми, вызванные сокращением ареалов.Охота на тигров была полностью запрещена ещё в 1947 году. Позже запретили и жёстко ограничили отлов тигрят. Сегодня тигры охраняются международным сообществом и занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.
29 июля во всём мире отмечается Международный день тигра — символа силы, грации и дикой природы. В честь этого дня предлагаем взглянуть на подборку впечатляющих снимков одного из самых красивых хищников планеты
Тигр — один из крупнейших наземных хищников. По весу он уступает лишь белым и бурым медведям, но по харизме и величию — вне конкуренции. Несмотря на мощь и внушительный облик, тигры находятся под угрозой исчезновения.
Основные причины — браконьерство, ради шкур и костей, вырубка лесов, из-за чего исчезает их естественная среда обитания, а также конфликты с людьми, вызванные сокращением ареалов.
Охота на тигров была полностью запрещена ещё в 1947 году. Позже запретили и жёстко ограничили отлов тигрят. Сегодня тигры охраняются международным сообществом и занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.