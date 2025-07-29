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СВО: покровские "клещи" – яркий пример системного провала ВСУ

СВО: покровские "клещи" – яркий пример системного провала ВСУ

Sputnik Грузия

На фоне безусловного поражения и отступления ВСУ сразу на нескольких участках коллективный Запад впадает в уныние, отмечет военный обозреватель Sputnik... 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T22:19+0400

2025-07-29T22:19+0400

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Покровско-Мирноградская наступательная операция ВС России развивается динамично и успешно – войска противника перемалываются в "огневых мешках" и в городских боях. Донбасс освобождается от бандеровской оккупации. Россия последовательно достигает стратегических целей СВО.Российские "клещи" вокруг Покровска (Красноармейска) сжимаются, штаб многотысячной украинской группировки эвакуирован подальше, в тыл. Штурмовые подразделения ВС России вошли в Покровск с юго-запада, и ведут бои в городских кварталах. Оборону противника в южном микрорайоне Лазурный помогают проламывать термобарические залпы тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и ствольная артиллерия.Оперативная обстановка динамичная. Сегодня в двух километрах южнее Покровска освобождено село Новоукраинка. На северном и южном флангах "клещей" 28 июля освобождены населенные пункты Бойковка и Бельгийка. Ранее в этом же районе российские войска очистили от бандеровцев село Новоторецкое и поселок Новоэкономическое. Командование ВСУ вынужденно отводит недобитые формирования на запасные позиции близ села Никаноровка, в котором уже ведут бои российские штурмовики.Вчера появилась информация о начале российского штурма позиций ВСУ в Мирнограде. Украинская группировка на Покровском направлении – несколько десятков тысяч бойцов – демонстрирует безнадежный разлад боевого взаимодействия между частями. Российские войска наступают, имея подавляющее огневое, тактическое, численное и логистическое превосходство. Покровск – ближайший кандидат на расширение списка освобожденных в зоне СВО городов: Угледар, Авдеевка, Бахмут.Тяжелейшая потеря ВСУ и НАТОРоссия решительно и бескомпромиссно достигает стратегических целей специальной военной операции. Катастрофическое для украинских прокси-войск и западных стратегов развитие ситуации в Покровске – яркий пример системного провала. Впрочем, пример не единственный.На фоне безусловного поражения и отступления ВСУ сразу на нескольких участках фронта – в Покровске, Константиновке, Купянске – коллективный Запад впадает в уныние и надеется только на чудо: экономический или социальный хаос в России. Представьте, об этом мечтают всерьез. Более реалистичными ресурсами или резервами для замедления российского наступления ВСУ и НАТО не располагают.Германия договорилась с США о "срочной" поставке Украине пяти батарей ЗРК Patriot. ВС России ракетным ударом оперативно уничтожили не менее двух батарей ЗРК Patriot и ЗУ Gepard – во время разгрузки на авиабазе Староконстантинов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие государственные мужи напомнили американцам, что разговаривать с Россией языком ультиматумов бесполезно и опасно. Газета The Washington Post резюмировала: "Трамп начал обратный отсчет для России, но огребут по полной сами США". Неочевидно, и все же вероятно – с учетом просьб главкома ВСУ Александра Сырского о поставках американских ракет для ударов по Москве.Вернемся на землю. По данным швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, на Покровск наступает 110-тысячная группировка ВС России, и положение украинской армии практически безнадежно: "Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в пригороде и все больше сжимают кольцо осады вокруг города… потеря Покровска станет самым серьезным военным поражением за два с половиной года, с тех пор как украинцы вынужденно оставили Бахмут".Британские СМИ констатируют: "Штурм Покровска не остановить". А дальше – последняя "фортеция" ВСУ в Донбассе – Славянско-Краматорская агломерация.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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