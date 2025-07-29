https://sputnik-georgia.ru/20250729/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-aktivno-prodolzhaetsya--politsiya-zaderzhala-16-chelovek-294316742.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии активно продолжается – полиция задержала 16 человек

Борьба с наркопреступлениями в Грузии активно продолжается – полиция задержала 16 человек

Sputnik Грузия

Всем задержанным, один из которых имеет судимость в прошлом, грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T17:07+0400

2025-07-29T17:07+0400

2025-07-29T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Девять граждан Грузии и семь иностранцев задержаны в результате оперативных мероприятий в Тбилиси и регионах, проведенных в разное время в рамках борьбы с наркопреступлениями, сообщает МВД. По информации МВД, уголовное дело возбуждено по факту незаконного приобретения-хранения, реализации, попытки реализации и содействия сбыту наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконного культивирования наркосодержащего растения, и незаконного потребления наркотических средств без назначения врача. Всем задержанным, один из которых имеет судимость в прошлом, грозит до 20 лет тюрьмы, либо бессрочное заключение. На основании постановления судьи полиция провела контрольную закупку наркотиков и тайно сделала аудио- и видеозаписи. В результате личного обыска обвиняемых, а также обыска в их жилых домах, и в специальной теплице, оборудованной для выращивания растений, содержащих наркотические вещества, и в ходе следственного эксперимента, полицейские в качестве вещественных доказательств наркотические вещества в особо крупном размере, предназначенные для сбыта, в том числе: метамфетамин, кокаин, бупренорфин, клефердрон, метадон, альфа-ПВП, марихуану и растение "каннабис". В качестве доказательств полиция изъяла незаконно проданные наркотики, материалы, необходимые для упаковки и культивирования наркотических средств, а также деньги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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