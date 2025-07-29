https://sputnik-georgia.ru/20250729/broshennogo-mladentsa-nashli-vo-dvore-shkoly-na-zapade-gruzii-294331390.html

Брошенного младенца нашли во дворе школы на западе Грузии

Брошенного младенца нашли во дворе школы на западе Грузии

Sputnik Грузия

Полиция ищет мать брошенного младенца 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T17:38+0400

2025-07-29T17:38+0400

2025-07-29T18:02+0400

происшествия

новости

грузия

имерети

кутаиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0c/282203112_0:219:3252:2048_1920x0_80_0_0_23350f18513cecbdd6993aa4f0cca062.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Жители города Хони в регионе Имерети во дворе одной из школ обнаружили брошенного младенца, сообщает ТВ "Пирвели". По данным телекомпании, ребенка срочно доставили в клинику в Кутаиси, где есть натальный центр. Другие детали не сообщаются.По факту возбуждено уголовное дело, и полиция ищет мать брошенного младенца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

имерети

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, имерети, кутаиси