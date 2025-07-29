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Брошенного младенца нашли во дворе школы на западе Грузии
Брошенного младенца нашли во дворе школы на западе Грузии
Sputnik Грузия
Полиция ищет мать брошенного младенца 29.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-29T17:38+0400
2025-07-29T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Жители города Хони в регионе Имерети во дворе одной из школ обнаружили брошенного младенца, сообщает ТВ "Пирвели". По данным телекомпании, ребенка срочно доставили в клинику в Кутаиси, где есть натальный центр. Другие детали не сообщаются.По факту возбуждено уголовное дело, и полиция ищет мать брошенного младенца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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происшествия, новости, грузия, имерети, кутаиси
происшествия, новости, грузия, имерети, кутаиси
Брошенного младенца нашли во дворе школы на западе Грузии
17:38 29.07.2025 (обновлено: 18:02 29.07.2025)
Полиция ищет мать брошенного младенца
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Жители города Хони в регионе Имерети во дворе одной из школ обнаружили брошенного младенца, сообщает ТВ "Пирвели".
По данным телекомпании, ребенка срочно доставили в клинику в Кутаиси, где есть натальный центр. Другие детали не сообщаются.
По факту возбуждено уголовное дело, и полиция ищет мать брошенного младенца.