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Бывший заместитель главы Минобороны Грузии отправлен в тюрьму до приговора
Бывший заместитель главы Минобороны Грузии отправлен в тюрьму до приговора
Sputnik Грузия
Задержанным грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за растрату государственных средств в особо крупном размере 29.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-29T13:03+0400
2025-07-29T13:03+0400
2025-07-29T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Грузии Георгию Хаиндрава, обвиняемому в растрате государственных средств в размере 1,3 миллиона лари. Хаиндрава занимал пост замглавы Минобороны страны с 2021 по 2024 год. Его обвиняют в том, что в 2023 году он при помощи группы лиц, куда входили руководители комиссии по закупкам Минобороны Грузии, реализовал план покупки аппарата МРТ за 3,9 миллиона лари от предприятий, связанных с его семьей, тогда как рыночная стоимость этого аппарата составляла 2,6 миллиона лари. Таким образом группа растратила из государственного бюджета 1,3 миллиона лари. Кроме Хаиндрава, по делу проходят председатель комиссии по закупкам Минобороны Грузии и зампредседателя этой комиссии. Задержанным грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за растрату государственных средств в особо крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Бывший заместитель главы Минобороны Грузии отправлен в тюрьму до приговора
Задержанным грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за растрату государственных средств в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Грузии Георгию Хаиндрава, обвиняемому в растрате государственных средств в размере 1,3 миллиона лари.
Хаиндрава занимал пост замглавы Минобороны страны с 2021 по 2024 год.
Его обвиняют в том, что в 2023 году он при помощи группы лиц, куда входили руководители комиссии по закупкам Минобороны Грузии, реализовал план покупки аппарата МРТ за 3,9 миллиона лари от предприятий, связанных с его семьей, тогда как рыночная стоимость этого аппарата составляла 2,6 миллиона лари.
Таким образом группа растратила из государственного бюджета 1,3 миллиона лари.
Кроме Хаиндрава, по делу проходят председатель комиссии по закупкам Минобороны Грузии и зампредседателя этой комиссии.
Задержанным грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за растрату государственных средств в особо крупном размере.