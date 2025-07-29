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Cartu Bank подал в суд на оппозиционную телекомпанию Грузии
Cartu Bank подал в суд на оппозиционную телекомпанию Грузии
Sputnik Грузия
Причиной иска стало упоминание Cartu Bank как "банка Иванишвили" 29.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-29T13:27+0400
2025-07-29T13:27+0400
2025-07-29T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Коммерческий банк Cartu Bank подал в суд за клевету на оппозиционную телекомпанию "ТВ Пирвели". Причиной иска стало упоминание Cartu Bank как "банка Иванишвили". Банк в иске отмечает, что никакой связи с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили у него нет, и банк ему не принадлежит. Теперь телекомпании "ТВ Пирвели" предстоит доказать свое утверждение. Бенефициарным владельцем, согласно документации Cartu Bank, является сын Бидзины Иванишвили Ута Иванишвили, которому принадлежит 100% доли в Cartu Group. В свою очередь, компания Cartu Group владеет 100% доли международного благотворительного фонда Cartu, которому и принадлежат акции Cartu Bank.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, фонд "карту", карту банк, банк карту, компания "карту групп"
грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, фонд "карту", карту банк, банк карту, компания "карту групп"
Cartu Bank подал в суд на оппозиционную телекомпанию Грузии
13:27 29.07.2025 (обновлено: 13:46 29.07.2025)
Причиной иска стало упоминание Cartu Bank как "банка Иванишвили"
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Коммерческий банк Cartu Bank подал в суд за клевету на оппозиционную телекомпанию "ТВ Пирвели".
Причиной иска стало упоминание Cartu Bank как "банка Иванишвили". Банк в иске отмечает, что никакой связи с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили у него нет, и банк ему не принадлежит.
Теперь телекомпании "ТВ Пирвели" предстоит доказать свое утверждение.
Бенефициарным владельцем, согласно документации Cartu Bank, является сын Бидзины Иванишвили Ута Иванишвили, которому принадлежит 100% доли в Cartu Group. В свою очередь, компания Cartu Group владеет 100% доли международного благотворительного фонда Cartu, которому и принадлежат акции Cartu Bank.