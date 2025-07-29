https://sputnik-georgia.ru/20250729/cartu-bank-podal-v-sud-na-oppozitsionnuyu-telekompaniyu-gruzii-294320579.html

Cartu Bank подал в суд на оппозиционную телекомпанию Грузии

Cartu Bank подал в суд на оппозиционную телекомпанию Грузии

Sputnik Грузия

Причиной иска стало упоминание Cartu Bank как "банка Иванишвили" 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T13:27+0400

2025-07-29T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Коммерческий банк Cartu Bank подал в суд за клевету на оппозиционную телекомпанию "ТВ Пирвели". Причиной иска стало упоминание Cartu Bank как "банка Иванишвили". Банк в иске отмечает, что никакой связи с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили у него нет, и банк ему не принадлежит. Теперь телекомпании "ТВ Пирвели" предстоит доказать свое утверждение. Бенефициарным владельцем, согласно документации Cartu Bank, является сын Бидзины Иванишвили Ута Иванишвили, которому принадлежит 100% доли в Cartu Group. В свою очередь, компания Cartu Group владеет 100% доли международного благотворительного фонда Cartu, которому и принадлежат акции Cartu Bank.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, фонд "карту", карту банк, банк карту, компания "карту групп"