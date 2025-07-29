https://sputnik-georgia.ru/20250729/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-tbilisi--poslednie-tendentsii-294317055.html

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции

Sputnik Грузия

За июнь в грузинской столице продано 3,3 тысячи квартир, на 10,3% больше, чем в июне 2024 года 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T09:01+0400

2025-07-29T09:01+0400

2025-07-29T09:01+0400

грузия

экономика

новости

недвижимость

недвижимость в тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486575_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cedb36d630f4cf151fca146ac259bfbe.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в январе-июне 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, в первом полугодии текущего года в грузинской столице продано 19,1 тысячи квартир, стоимостью в 1,5 миллиарда долларов (+5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Что касается данных лишь за июнь, то в грузинской столице продано 3,3 тысячи квартир, на 10,3% больше, чем в июне 2024 года. Продажи на вторичном рынке выросли на 17,1%, а на первичном – на 2,9%. Согласно исследованию рынка, в июне текущего года ежемесячная арендная плата за квартиру средней площади (50-60 кв. м) в Тбилиси выросла незначительно, на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, и снизилась на 4,9% по сравнению с июнем 2024 года, до 9,4 доллара за квадратный метр. Наибольшее количество квартир в январе-июне 2025 года было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Чугурети, Мтацминда и Вашлиджвари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси