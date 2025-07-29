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Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции
Sputnik Грузия
За июнь в грузинской столице продано 3,3 тысячи квартир, на 10,3% больше, чем в июне 2024 года 29.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в январе-июне 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, в первом полугодии текущего года в грузинской столице продано 19,1 тысячи квартир, стоимостью в 1,5 миллиарда долларов (+5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Что касается данных лишь за июнь, то в грузинской столице продано 3,3 тысячи квартир, на 10,3% больше, чем в июне 2024 года. Продажи на вторичном рынке выросли на 17,1%, а на первичном – на 2,9%. Согласно исследованию рынка, в июне текущего года ежемесячная арендная плата за квартиру средней площади (50-60 кв. м) в Тбилиси выросла незначительно, на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, и снизилась на 4,9% по сравнению с июнем 2024 года, до 9,4 доллара за квадратный метр. Наибольшее количество квартир в январе-июне 2025 года было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Чугурети, Мтацминда и Вашлиджвари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси
грузия, экономика, новости, недвижимость, недвижимость в тбилиси
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции
За июнь в грузинской столице продано 3,3 тысячи квартир, на 10,3% больше, чем в июне 2024 года
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в январе-июне 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.
По информации аналитиков, в первом полугодии текущего года в грузинской столице продано 19,1 тысячи квартир, стоимостью в 1,5 миллиарда долларов (+5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).
Что касается данных лишь за июнь, то в грузинской столице продано 3,3 тысячи квартир, на 10,3% больше, чем в июне 2024 года. Продажи на вторичном рынке выросли на 17,1%, а на первичном – на 2,9%.
В июне 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 338 долларов. Кроме того, в новых проектах на вторичном рынке (которые строились по разрешениям, выданным с 2013 года) цена выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 256 долларов.
Согласно исследованию рынка, в июне текущего года ежемесячная арендная плата за квартиру средней площади (50-60 кв. м) в Тбилиси выросла незначительно, на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, и снизилась на 4,9% по сравнению с июнем 2024 года, до 9,4 доллара за квадратный метр.
Наибольшее количество квартир в январе-июне 2025 года было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Чугурети, Мтацминда и Вашлиджвари.