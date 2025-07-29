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Грузия представила свою кухню на престижном фестивале в Великобритании
Грузия представила свою кухню на престижном фестивале в Великобритании
Sputnik Грузия
На гастрономическом фестивале также прошли мастер-классы по приготовлению грузинских блюд и вина 29.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинская кухня была представлена на одном из крупнейших гастрономических фестивалей мира The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне, сообщает Национальная администрация туризма Грузии. Грузия во второй раз приняла участие в гастрофестивале, который посетили более 6 тысяч гостей из разных стран мира. Грузинские блюда (хинкали, лобиани, хачапури, гебжалия) гостям мероприятия представили два шеф-повара – Гурам Багдошвили и Вахтанг Гобеджишвили. Грузинские повара также представили блюда, которые они приготовили вместе на фестивале. Мероприятие посетила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. По ее словам, у Грузии был стенд в очень удачном месте. "В течение двух дней мы совместно представляли нашу страну, а также грузинские блюда и вино. Эти продукты являются одними из самых популярных для туризма", – сказала Омиадзе. По ее словам, подобные мероприятия способствуют повышению узнаваемости и информированию о туристическом продукте, а также привлекают гораздо больше туристов в Грузию. "Великобритания является для нас целевым рынком. Мы значительно активизировали маркетинговые кампании, которые начались после запуска прямых рейсов, и стоит отметить, что за первые два квартала у нас на 25% выросли продажи на рынке Великобритании", – отметила Омиадзе. На гастрономическом фестивале, который прошел в Лондоне 19-20 июля, также прошли мастер-классы по приготовлению грузинских блюд и вина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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грузия, новости, культура, великобритания, лондон, грузинская кухня, туризм, туризм в грузии
грузия, новости, культура, великобритания, лондон, грузинская кухня, туризм, туризм в грузии

Грузия представила свою кухню на престижном фестивале в Великобритании

21:12 29.07.2025
© Georgian National Tourism AdministrationГрузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне
Грузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2025
© Georgian National Tourism Administration
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На гастрономическом фестивале также прошли мастер-классы по приготовлению грузинских блюд и вина
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинская кухня была представлена на одном из крупнейших гастрономических фестивалей мира The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.
Грузия во второй раз приняла участие в гастрофестивале, который посетили более 6 тысяч гостей из разных стран мира.
Грузинские блюда (хинкали, лобиани, хачапури, гебжалия) гостям мероприятия представили два шеф-повара – Гурам Багдошвили и Вахтанг Гобеджишвили.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне
Грузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2025
Грузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне
© Georgian National Tourism Administration
Грузинские повара также представили блюда, которые они приготовили вместе на фестивале.
Мероприятие посетила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. По ее словам, у Грузии был стенд в очень удачном месте.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне
Грузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2025
Грузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне
© Georgian National Tourism Administration
"В течение двух дней мы совместно представляли нашу страну, а также грузинские блюда и вино. Эти продукты являются одними из самых популярных для туризма", – сказала Омиадзе.
По ее словам, подобные мероприятия способствуют повышению узнаваемости и информированию о туристическом продукте, а также привлекают гораздо больше туристов в Грузию.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне
Грузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2025
Грузинская кухня на фестивале The National Geographic Traveller Food Festival в Лондоне
© Georgian National Tourism Administration
"Великобритания является для нас целевым рынком. Мы значительно активизировали маркетинговые кампании, которые начались после запуска прямых рейсов, и стоит отметить, что за первые два квартала у нас на 25% выросли продажи на рынке Великобритании", – отметила Омиадзе.
На гастрономическом фестивале, который прошел в Лондоне 19-20 июля, также прошли мастер-классы по приготовлению грузинских блюд и вина.
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