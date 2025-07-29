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Грузия представлена на крупнейшем парламентском саммите в Женеве
Грузия представлена на крупнейшем парламентском саммите в Женеве
Sputnik Грузия
В ходе визита Шалва Папуашвили проведет встречи высокого уровня со спикерами других парламентов 29.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-29T11:58+0400
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2025-07-29T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился в Женеву с официальным визитом, где примет участие во Всемирной конференции спикеров парламентов (IPU), говорится на сайте грузинского законодательного органа. По информации пресс-службы, запланировано участие главы парламента в генеральных дебатах, в рамках которых Папуашвили выступит с речью. В ходе визита он проведет встречи высокого уровня со спикерами других парламентов. В конференции и встречах также примет участие председатель комитета парламента Грузии по внешним связям, член парламентской делегации Николоз Самхарадзе. Всемирная конференция спикеров парламентов – это крупнейшее глобальное собрание, организуемое Межпарламентским союзом в сотрудничестве с ООН. Конференция проводится один раз в несколько лет и собирает председателей парламентов со всего мира для обсуждения ключевых глобальных вызовов и роли парламентов в их решении. Шестая по счету Всемирная конференция спикеров парламента пройдет в Женеве 29-31 июля. Главная тема конференции – "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонность во имя мира, справедливости и процветания для всех". В мероприятии участвуют более 100 спикеров парламентов со всего мира. В ходе сессий обсуждаются вопросы глобальной безопасности, устойчивого развития, цифровой трансформации и расширения прав женщин и молодежи. Конференция завершается принятием итоговой декларации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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политика, грузия, новости, женева, оон, шалва папуашвили
Грузия представлена на крупнейшем парламентском саммите в Женеве
В ходе визита Шалва Папуашвили проведет встречи высокого уровня со спикерами других парламентов
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился в Женеву с официальным визитом, где примет участие во Всемирной конференции спикеров парламентов (IPU), говорится на сайте грузинского законодательного органа.
По информации
пресс-службы, запланировано участие главы парламента в генеральных дебатах, в рамках которых Папуашвили выступит с речью. В ходе визита он проведет встречи высокого уровня со спикерами других парламентов.
В конференции и встречах также примет участие председатель комитета парламента Грузии по внешним связям, член парламентской делегации Николоз Самхарадзе.
Всемирная конференция спикеров парламентов – это крупнейшее глобальное собрание, организуемое Межпарламентским союзом в сотрудничестве с ООН. Конференция проводится один раз в несколько лет и собирает председателей парламентов со всего мира для обсуждения ключевых глобальных вызовов и роли парламентов в их решении.
Шестая по счету Всемирная конференция спикеров парламента пройдет в Женеве 29-31 июля. Главная тема конференции – "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонность во имя мира, справедливости и процветания для всех".
В мероприятии участвуют более 100 спикеров парламентов со всего мира. В ходе сессий обсуждаются вопросы глобальной безопасности, устойчивого развития, цифровой трансформации и расширения прав женщин и молодежи. Конференция завершается принятием итоговой декларации.