https://sputnik-georgia.ru/20250729/gruziya-predstavlena-na-krupneyshem-parlamentskom-sammite-v-zheneve-294318300.html

Грузия представлена на крупнейшем парламентском саммите в Женеве

Грузия представлена на крупнейшем парламентском саммите в Женеве

Sputnik Грузия

В ходе визита Шалва Папуашвили проведет встречи высокого уровня со спикерами других парламентов 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T11:58+0400

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политика

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился в Женеву с официальным визитом, где примет участие во Всемирной конференции спикеров парламентов (IPU), говорится на сайте грузинского законодательного органа. По информации пресс-службы, запланировано участие главы парламента в генеральных дебатах, в рамках которых Папуашвили выступит с речью. В ходе визита он проведет встречи высокого уровня со спикерами других парламентов. В конференции и встречах также примет участие председатель комитета парламента Грузии по внешним связям, член парламентской делегации Николоз Самхарадзе. Всемирная конференция спикеров парламентов – это крупнейшее глобальное собрание, организуемое Межпарламентским союзом в сотрудничестве с ООН. Конференция проводится один раз в несколько лет и собирает председателей парламентов со всего мира для обсуждения ключевых глобальных вызовов и роли парламентов в их решении. Шестая по счету Всемирная конференция спикеров парламента пройдет в Женеве 29-31 июля. Главная тема конференции – "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонность во имя мира, справедливости и процветания для всех". В мероприятии участвуют более 100 спикеров парламентов со всего мира. В ходе сессий обсуждаются вопросы глобальной безопасности, устойчивого развития, цифровой трансформации и расширения прав женщин и молодежи. Конференция завершается принятием итоговой декларации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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