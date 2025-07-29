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Грузия увеличила экспорт фундука в полтора раза

Грузия увеличила экспорт фундука в полтора раза

Sputnik Грузия

Самый большой объем фундука, стоимостью в 9 млн долларов, вывезли в Испанию 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T10:52+0400

2025-07-29T10:52+0400

2025-07-29T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Экспорт грузинского фундука в первом полугодии 2025 года вырос на 54%, говорилось в эфире медиаплатформы BMG. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, примерно 65% которого экспортируется в страны Евросоюза. В январе-июне текущего года из Грузии вывезли фундук стоимостью 52,8 миллиона долларов. До 30,1 миллиона долларов – экспорт в страны ЕС. Самый большой объем фундука, стоимостью в 9 млн долларов, вывезли в Испанию, Италию (6,9 млн долларов), Францию (4 млн долларов) и Германию (2,7 млн долларов). Также в десятку основных импортеров грузинского фундука вошли Турция, Израиль, Марокко, Россия, Польша и Саудовская Аравия. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в январе-июне было экспортировано 7,1 млн килограммов фундука, то есть средняя цена за 1 кг фундука составила около 7,4 доллара. За аналогичный период 2024 года средняя цена составляла около 6,6 доллара. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. Грузинские фермеры смогли воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составил 20 миллионов лари. Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Тем не менее, в 2022 году фермеры не получили должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии