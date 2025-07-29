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На сухопутной границе Грузии и России появится центр для просящих убежище в Грузии
На сухопутной границе Грузии и России появится центр для просящих убежище в Грузии
Sputnik Грузия
Причиной МВД называет увеличения числа лиц, которые пытаются пересечь границу Грузии по недействительным или несоответствующим документам 29.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-29T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Пограничная полиция Грузии получила разрешение на осуществление строительства центра для просящих убежище в Грузии на погранично-пропускном пункте "Дариали" на границе с Россией. Согласно изменениям в законодательство, с 1 октября 2025 года власти Грузии получат право рассматривать прошения о предоставлении убежища в стране без допуска в страну, прямо на границе. По заявлению пограничной полиции, обязанность ведомства, параллельно с охраной границы, – обеспечить достойные условия временного размещения граждан иностранных государств, когда они обращаются к государству с просьбой о международной защите. Предположительно строительство центра для просителей убежища в Грузии обойдется примерно в 300 тысяч лари, и его осуществит компания "Барсона 21". Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать отказались. По данным МВД, большинство из этих людей не соответствуют критериям въезда на государственную территорию Грузии. Как отметили в МВД, большинство из этих лиц имеют тяжелое криминальное прошлое и в прошлом были неоднократно осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, что подтверждается сообщениями об их освобождении из мест лишения свободы. В Грузии надеются, что украинская сторона своевременно примет решение о возвращении своих граждан на родину. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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На сухопутной границе Грузии и России появится центр для просящих убежище в Грузии
Причиной МВД называет увеличения числа лиц, которые пытаются пересечь границу Грузии по недействительным или несоответствующим документам
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Пограничная полиция Грузии получила разрешение на осуществление строительства центра для просящих убежище в Грузии на погранично-пропускном пункте "Дариали" на границе с Россией.
Согласно изменениям в законодательство, с 1 октября 2025 года власти Грузии получат право рассматривать прошения о предоставлении убежища в стране без допуска в страну, прямо на границе.
По заявлению пограничной полиции, обязанность ведомства, параллельно с охраной границы, – обеспечить достойные условия временного размещения граждан иностранных государств, когда они обращаются к государству с просьбой о международной защите.
Предположительно строительство центра для просителей убежища в Грузии обойдется примерно в 300 тысяч лари, и его осуществит компания "Барсона 21".
Причиной строительства нового центра МВД Грузии называет увеличение числа лиц, которые пытаются пересечь границу Грузии по недействительным или несоответствующим документам.
Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать отказались. По данным МВД, большинство из этих людей не соответствуют критериям въезда на государственную территорию Грузии.
Как отметили в МВД, большинство из этих лиц имеют тяжелое криминальное прошлое и в прошлом были неоднократно осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, что подтверждается сообщениями об их освобождении из мест лишения свободы.
Грузинская сторона предложила украинской несколько механизмов безопасной эвакуации и возвращения людей из так называемой нейтральной зоны на родину, однако ответа пока не получила.
В Грузии надеются, что украинская сторона своевременно примет решение о возвращении своих граждан на родину.