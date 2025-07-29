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Почему сейчас в Тбилиси выгодно снять квартиру в долгосрочной перспективе?
Почему сейчас в Тбилиси выгодно снять квартиру в долгосрочной перспективе?
Sputnik Грузия
В Тбилиси зафиксировано снижение цен на аренду жилья. По данным Galt & Taggart, в мае 2025 года средняя стоимость аренды составила 9,3 доллара за квадратный... 29.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-29T16:03+0400
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Снижение наблюдается на фоне сезонного затишья и ослабления спроса. Больше всего аренда подешевела в районах средней ценовой категории, тогда как в туристически привлекательных локациях, таких как Ваке и Мтацминда, стоимость жилья остаётся высокой.Эксперты предупреждают: к сентябрю арендные ставки могут снова пойти вверх. Пока же рынок даёт шанс снять квартиру по относительно доступной цене.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, экономика, тбилиси, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, экономика, тбилиси, видео

Почему сейчас в Тбилиси выгодно снять квартиру в долгосрочной перспективе?

16:03 29.07.2025
© video: Sputnik
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В Тбилиси зафиксировано снижение цен на аренду жилья. По данным Galt & Taggart, в мае 2025 года средняя стоимость аренды составила 9,3 доллара за квадратный метр – это на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года
Снижение наблюдается на фоне сезонного затишья и ослабления спроса. Больше всего аренда подешевела в районах средней ценовой категории, тогда как в туристически привлекательных локациях, таких как Ваке и Мтацминда, стоимость жилья остаётся высокой.
Эксперты предупреждают: к сентябрю арендные ставки могут снова пойти вверх. Пока же рынок даёт шанс снять квартиру по относительно доступной цене.
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