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Почему сейчас в Тбилиси выгодно снять квартиру в долгосрочной перспективе?

Почему сейчас в Тбилиси выгодно снять квартиру в долгосрочной перспективе?

Sputnik Грузия

В Тбилиси зафиксировано снижение цен на аренду жилья. По данным Galt & Taggart, в мае 2025 года средняя стоимость аренды составила 9,3 доллара за квадратный... 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T16:03+0400

2025-07-29T16:03+0400

2025-07-29T16:03+0400

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Снижение наблюдается на фоне сезонного затишья и ослабления спроса. Больше всего аренда подешевела в районах средней ценовой категории, тогда как в туристически привлекательных локациях, таких как Ваке и Мтацминда, стоимость жилья остаётся высокой.Эксперты предупреждают: к сентябрю арендные ставки могут снова пойти вверх. Пока же рынок даёт шанс снять квартиру по относительно доступной цене.

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