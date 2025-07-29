https://sputnik-georgia.ru/20250729/prisvoenie-goszemel-na-polmilliona-lari--trem-grazhdanam-v-gruzii-grozit-tyurma-294318920.html

Присвоение госземель на полмиллиона лари – трем гражданам в Грузии грозит тюрьма

Присвоение госземель на полмиллиона лари – трем гражданам в Грузии грозит тюрьма

Sputnik Грузия

Преступление предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T16:06+0400

2025-07-29T16:06+0400

2025-07-29T16:06+0400

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мцхета-мтианети

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии привлекла к уголовной ответственности трех человек по факту присвоения мошенническим путем государственных земельных участков на сумму в размере 496 тысяч лари, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что в 2020–2021 годах обвиняемые, используя поддельные документы, мошенническим путем оформили на себя три земельных участка площадью 8 041 м² в регионе Мцхета-Мтианети. В ходе следствия на незаконно приобретенные земельные участки был наложен арест. На данный момент ведутся соответствующие процессуальные действия по возврату их в государственную собственность. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "Мошенничество" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

мцхета-мтианети

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