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Все КПП Грузии работают без перебоев – Минфин Грузии
Все КПП Грузии работают без перебоев – Минфин Грузии
Sputnik Грузия
С целью осуществления процедур таможенного контроля в 24-часовом режиме, на пропускных пунктах по всей Грузии увеличено количество таможенных офицеров... 29.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-29T20:06+0400
2025-07-29T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Контрольно-пропускные пункты на границе Грузии работают без перебоев, говорится в заявлении Службы доходов Грузии министерства финансов Грузии. Ряд СМИ распространил информацию о том, что из-за медленной работы грузинской таможни на контрольно-пропускных пунктах возникают очереди. По сообщению ведомства, с целью осуществления процедур контроля в 24-часовом режиме, на пропускных пунктах по всей Грузии увеличено количество таможенных офицеров. "С целью обеспечения непрерывности возросшего международного грузооборота, в рамках совместного управления таможенными пропускными пунктами, Служба доходов находится в интенсивной коммуникации с соответствующими таможенными администрациями Турецкой, Азербайджанской и Армянской республик", – говорится в сообщении. По данным ведомства, департамент при контроле грузов пользуется новейшими системами инспектирования. Всего в Грузии 20 таможенно-пропускных пунктов: два железнодорожных, три из них в международных аэропортах, два в портах и остальные на различных участках сухопутной границы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, таможня, кпп, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, экономика, таможня, кпп, служба доходов министерства финансов грузии

Все КПП Грузии работают без перебоев – Минфин Грузии

20:06 29.07.2025
© Ministry of Transport of RussiaМАПП "Верхний Ларс" - машины проходят погранично-таможенный контроль
МАПП Верхний Ларс - машины проходят погранично-таможенный контроль - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2025
© Ministry of Transport of Russia
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С целью осуществления процедур таможенного контроля в 24-часовом режиме, на пропускных пунктах по всей Грузии увеличено количество таможенных офицеров, говорится в заявлении
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Контрольно-пропускные пункты на границе Грузии работают без перебоев, говорится в заявлении Службы доходов Грузии министерства финансов Грузии.
Ряд СМИ распространил информацию о том, что из-за медленной работы грузинской таможни на контрольно-пропускных пунктах возникают очереди.

"Служба доходов со всей ответственностью заявляет, что ввоз/вывоз товаров на таможенную территорию Грузии, а также процедуры таможенного контроля в отношении физических лиц, пересекающих государственную границу через все таможенно-пропускные пункты, осуществляются бесперебойно",– говорится в заявлении.

По сообщению ведомства, с целью осуществления процедур контроля в 24-часовом режиме, на пропускных пунктах по всей Грузии увеличено количество таможенных офицеров.
"С целью обеспечения непрерывности возросшего международного грузооборота, в рамках совместного управления таможенными пропускными пунктами, Служба доходов находится в интенсивной коммуникации с соответствующими таможенными администрациями Турецкой, Азербайджанской и Армянской республик", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, департамент при контроле грузов пользуется новейшими системами инспектирования.

"Таможенно-пропускные пункты оснащены стационарными рентген-сканерами различного назначения, которые обеспечивают быстрое осуществление таможенного контроля, также способствуют обеспечению безопасности и одновременно сокращают продолжительность процедур таможенного досмотра", – отмечается в заявлении.

Всего в Грузии 20 таможенно-пропускных пунктов: два железнодорожных, три из них в международных аэропортах, два в портах и остальные на различных участках сухопутной границы.
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