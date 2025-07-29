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Все КПП Грузии работают без перебоев – Минфин Грузии

Все КПП Грузии работают без перебоев – Минфин Грузии

Sputnik Грузия

С целью осуществления процедур таможенного контроля в 24-часовом режиме, на пропускных пунктах по всей Грузии увеличено количество таможенных офицеров... 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T20:06+0400

2025-07-29T20:06+0400

2025-07-29T20:06+0400

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служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Контрольно-пропускные пункты на границе Грузии работают без перебоев, говорится в заявлении Службы доходов Грузии министерства финансов Грузии. Ряд СМИ распространил информацию о том, что из-за медленной работы грузинской таможни на контрольно-пропускных пунктах возникают очереди. По сообщению ведомства, с целью осуществления процедур контроля в 24-часовом режиме, на пропускных пунктах по всей Грузии увеличено количество таможенных офицеров. "С целью обеспечения непрерывности возросшего международного грузооборота, в рамках совместного управления таможенными пропускными пунктами, Служба доходов находится в интенсивной коммуникации с соответствующими таможенными администрациями Турецкой, Азербайджанской и Армянской республик", – говорится в сообщении. По данным ведомства, департамент при контроле грузов пользуется новейшими системами инспектирования. Всего в Грузии 20 таможенно-пропускных пунктов: два железнодорожных, три из них в международных аэропортах, два в портах и остальные на различных участках сухопутной границы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, экономика, таможня, кпп, служба доходов министерства финансов грузии