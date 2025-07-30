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Как проходит вечер на Батумском бульваре? – видео

Как проходит вечер на Батумском бульваре? – видео

Sputnik Грузия

Каждый вечер Батумский бульвар оживает по-своему 30.07.2025, Sputnik Грузия

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Туристы и местные тянутся к набережной, чтобы услышать шум моря, сфотографироваться у статуи Али и Нино, прокатиться на колесе обозрения и просто пройтись среди огней, музыки и аромата кукурузы. Подробнее об этом своеобразном ритуале вы узнаете из видео Sputnik Грузия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, туризм, культура, видео