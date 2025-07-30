https://sputnik-georgia.ru/20250730/-kak-prokhodit-vecher-na-batumskom-bulvare-video-294350174.html
Как проходит вечер на Батумском бульваре? – видео
Как проходит вечер на Батумском бульваре? – видео
Sputnik Грузия
Каждый вечер Батумский бульвар оживает по-своему 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T17:09+0400
2025-07-30T17:09+0400
2025-07-30T17:22+0400
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Туристы и местные тянутся к набережной, чтобы услышать шум моря, сфотографироваться у статуи Али и Нино, прокатиться на колесе обозрения и просто пройтись среди огней, музыки и аромата кукурузы. Подробнее об этом своеобразном ритуале вы узнаете из видео Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, туризм, культура, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, туризм, культура, видео
Как проходит вечер на Батумском бульваре? – видео
17:09 30.07.2025 (обновлено: 17:22 30.07.2025)
Каждый вечер Батумский бульвар оживает по-своему
Туристы и местные тянутся к набережной, чтобы услышать шум моря, сфотографироваться у статуи Али и Нино, прокатиться на колесе обозрения и просто пройтись среди огней, музыки и аромата кукурузы. Подробнее об этом своеобразном ритуале вы узнаете из видео Sputnik Грузия.