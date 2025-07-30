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Граждане Грузии и иностранцы задержаны за подготовку переправы мигранта за границу
Граждане Грузии и иностранцы задержаны за подготовку переправы мигранта за границу
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Арестованным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T18:28+0400
2025-07-30T18:28+0400
2025-07-30T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Гражданин Грузии и два иностранных гражданина задержаны по факту подготовки организованной группой незаконной переправки мигранта через государственную границу Грузии, говорится в сообщении МВД. В частности, как установило следствие, задержанные вели подготовку к тайной переправке мигранта из Грузии в Турцию через пограничный пункт пропуска "Сарпи" на грузовом автомобиле, за что получили крупную сумму денег. Факт получения задержанными денег был тайно зафиксирован на камеру. Арестованным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за содействие незаконному пересечению государственной границы Грузии, совершенное группой лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, турция
происшествия, грузия, новости, турция
Граждане Грузии и иностранцы задержаны за подготовку переправы мигранта за границу
Арестованным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Гражданин Грузии и два иностранных гражданина задержаны по факту подготовки организованной группой незаконной переправки мигранта через государственную границу Грузии, говорится в сообщении МВД.
В частности, как установило следствие, задержанные вели подготовку к тайной переправке мигранта из Грузии в Турцию через пограничный пункт пропуска "Сарпи" на грузовом автомобиле, за что получили крупную сумму денег.
Факт получения задержанными денег был тайно зафиксирован на камеру. Арестованным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за содействие незаконному пересечению государственной границы Грузии, совершенное группой лиц.