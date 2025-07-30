https://sputnik-georgia.ru/20250730/grazhdane-gruzii-i-inostrantsy-zaderzhany-za-podgotovku-perepravy-migranta-za-granitsu-294348373.html

Граждане Грузии и иностранцы задержаны за подготовку переправы мигранта за границу

Граждане Грузии и иностранцы задержаны за подготовку переправы мигранта за границу

Sputnik Грузия

Арестованным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T18:28+0400

2025-07-30T18:28+0400

2025-07-30T18:28+0400

происшествия

грузия

новости

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Гражданин Грузии и два иностранных гражданина задержаны по факту подготовки организованной группой незаконной переправки мигранта через государственную границу Грузии, говорится в сообщении МВД. В частности, как установило следствие, задержанные вели подготовку к тайной переправке мигранта из Грузии в Турцию через пограничный пункт пропуска "Сарпи" на грузовом автомобиле, за что получили крупную сумму денег. Факт получения задержанными денег был тайно зафиксирован на камеру. Арестованным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за содействие незаконному пересечению государственной границы Грузии, совершенное группой лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, турция