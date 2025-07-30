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Грузия нужна Центральной Азии, но в связке с Азербайджаном – эксперт
Грузия нужна Центральной Азии, но в связке с Азербайджаном – эксперт
Sputnik Грузия
Грузия остается важным элементом транзитной инфраструктуры, связывающей Центральную Азию с Европой. Но насколько самостоятельна ее роль? Почему без... 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T15:12+0400
2025-07-30T15:12+0400
2025-07-30T15:12+0400
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Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в ходе видеомоста Тбилиси–Москва в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказал о том, какие интересы сближают Тбилиси и республики Центральной Азии.В интервью – четкий анализ инфраструктурных связей, геополитических ограничений и конкуренции за грузопотоки, в которой Грузия борется не только за транзитную роль, но и за собственную выгоду.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, новости, общество, азербайджан, европа, тбилиси, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, новости, общество, азербайджан, европа, тбилиси, пресс-центр, видео
Грузия нужна Центральной Азии, но в связке с Азербайджаном – эксперт
Грузия остается важным элементом транзитной инфраструктуры, связывающей Центральную Азию с Европой. Но насколько самостоятельна ее роль? Почему без Азербайджана невозможно выстроить полноценные коридоры и при чем здесь Баку–Тбилиси–Карс?
Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в ходе видеомоста Тбилиси–Москва в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
рассказал о том, какие интересы сближают Тбилиси и республики Центральной Азии.
В интервью – четкий анализ инфраструктурных связей, геополитических ограничений и конкуренции за грузопотоки, в которой Грузия борется не только за транзитную роль, но и за собственную выгоду.