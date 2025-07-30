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Киселев: ровно месяц, как наши коллеги-журналисты находятся за решеткой в Азербайджане
Киселев: ровно месяц, как наши коллеги-журналисты находятся за решеткой в Азербайджане
Sputnik Грузия
Редакционная политика всего Агентства всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия, подчеркнул Киселев 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T10:00+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Сегодня ровно месяц, как наши коллеги-журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане, говорится в заявлении генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.По его словам, те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов, он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, политика, россия, азербайджан, баку, дмитрий киселев, дмитрий песков, мария захарова, sputnik, россия сегодня, мид россии
в мире, политика, россия, азербайджан, баку, дмитрий киселев, дмитрий песков, мария захарова, sputnik, россия сегодня, мид россии
Киселев: ровно месяц, как наши коллеги-журналисты находятся за решеткой в Азербайджане
Редакционная политика всего Агентства всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия, подчеркнул Киселев
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Сегодня ровно месяц, как наши коллеги-журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане, говорится в заявлении генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
"Хотел бы вновь акцентировать внимание на том, что редакционная политика всего Агентства, включая наше подразделение Sputnik, всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия", – подчеркнул Киселев.
По его словам, те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов, он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном.
"Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран. Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон", – отмечается в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.