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Мир и демократия: Папуашвили о главных приоритетах Грузии на конференции в Женеве

Мир и демократия: Папуашвили о главных приоритетах Грузии на конференции в Женеве

Sputnik Грузия

Мир основывается не только на отсутствии военных конфликтов, но и на уважении суверенитета народов, их национальных интересов, культуры и традиций, подчеркнул... 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T16:00+0400

2025-07-30T16:00+0400

2025-07-30T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Сильные демократические институты играют ключевую роль в обеспечении стабильности, и власти Грузии уже предприняли значительные шаги в этом направлении, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.Об этом глава грузинского законодательного органа сказал, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирной конференции спикеров парламентов (IPU) в Женеве. Как отметил Папуашвили, несмотря на трудное геополитическое положение, Грузия сознательно выбрала путь мира, реформ и демократического развития. Он подчеркнул, что страна находится в нестабильном регионе, где особенно важны усилия для сохранения мира. Как отметил глава парламента Грузии, в стране уже проявились негативные последствия непрозрачного иностранного финансирования, которое, по его словам, "использовалось для продвижения внешних интересов, дестабилизации обстановки и поддержки насильственных акций с целью смены законно избранной власти". "Только демократический мир может быть долгосрочным. Он должен основываться на прозрачности, подотчетности и справедливости", – заявил Папуашвили. По его словам, мир основывается не только на отсутствии военных конфликтов, но и на уважении суверенитета народов, их национальных интересов, культуры и традиций. Глава парламента еще раз подтвердил готовность грузинских властей сотрудничать со всеми партнерами по инициативам, которые способствуют построению будущего, основанного на мире, суверенитете и демократических ценностях. Шестая по счету Всемирная конференция спикеров парламента проходит в Женеве 29-31 июля. В мероприятие принимает участие грузинская делегация во главе с председателем парламента Шалвой Папуашвили. Главная тема конференции – "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонность во имя мира, справедливости и процветания для всех". В мероприятии участвуют более 100 спикеров парламентов со всего мира. В ходе сессий обсуждаются вопросы глобальной безопасности, устойчивого развития, цифровой трансформации и расширения прав женщин и молодежи. Конференция завершается принятием итоговой декларации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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