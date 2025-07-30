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Мир и демократия: Папуашвили о главных приоритетах Грузии на конференции в Женеве
Мир и демократия: Папуашвили о главных приоритетах Грузии на конференции в Женеве
Sputnik Грузия
Мир основывается не только на отсутствии военных конфликтов, но и на уважении суверенитета народов, их национальных интересов, культуры и традиций, подчеркнул... 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Сильные демократические институты играют ключевую роль в обеспечении стабильности, и власти Грузии уже предприняли значительные шаги в этом направлении, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.Об этом глава грузинского законодательного органа сказал, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирной конференции спикеров парламентов (IPU) в Женеве. Как отметил Папуашвили, несмотря на трудное геополитическое положение, Грузия сознательно выбрала путь мира, реформ и демократического развития. Он подчеркнул, что страна находится в нестабильном регионе, где особенно важны усилия для сохранения мира. Как отметил глава парламента Грузии, в стране уже проявились негативные последствия непрозрачного иностранного финансирования, которое, по его словам, "использовалось для продвижения внешних интересов, дестабилизации обстановки и поддержки насильственных акций с целью смены законно избранной власти". "Только демократический мир может быть долгосрочным. Он должен основываться на прозрачности, подотчетности и справедливости", – заявил Папуашвили. По его словам, мир основывается не только на отсутствии военных конфликтов, но и на уважении суверенитета народов, их национальных интересов, культуры и традиций. Глава парламента еще раз подтвердил готовность грузинских властей сотрудничать со всеми партнерами по инициативам, которые способствуют построению будущего, основанного на мире, суверенитете и демократических ценностях. Шестая по счету Всемирная конференция спикеров парламента проходит в Женеве 29-31 июля. В мероприятие принимает участие грузинская делегация во главе с председателем парламента Шалвой Папуашвили. Главная тема конференции – "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонность во имя мира, справедливости и процветания для всех". В мероприятии участвуют более 100 спикеров парламентов со всего мира. В ходе сессий обсуждаются вопросы глобальной безопасности, устойчивого развития, цифровой трансформации и расширения прав женщин и молодежи. Конференция завершается принятием итоговой декларации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, тбилиси, женева, шалва папуашвили, оон

Мир и демократия: Папуашвили о главных приоритетах Грузии на конференции в Женеве

16:00 30.07.2025
© Courtesy of Shalva PapuashviliПредседатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на Всемирной конференции спикеров парламентов (IPU) в Женеве
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на Всемирной конференции спикеров парламентов (IPU) в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 30.07.2025
© Courtesy of Shalva Papuashvili
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Мир основывается не только на отсутствии военных конфликтов, но и на уважении суверенитета народов, их национальных интересов, культуры и традиций, подчеркнул спикер парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Сильные демократические институты играют ключевую роль в обеспечении стабильности, и власти Грузии уже предприняли значительные шаги в этом направлении, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Об этом глава грузинского законодательного органа сказал, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирной конференции спикеров парламентов (IPU) в Женеве. Как отметил Папуашвили, несмотря на трудное геополитическое положение, Грузия сознательно выбрала путь мира, реформ и демократического развития. Он подчеркнул, что страна находится в нестабильном регионе, где особенно важны усилия для сохранения мира.

"Мы верим, что сильные демократические институты являются важным средством защиты от нестабильности, и в этом направлении мы уже сделали множество шагов. К сожалению, современные угрозы на пути к достижению мира включают не только войны и конфликты, но и серьезные вызовы, связанные с неуважением к суверенитету народов и вмешательством во внутренние дела стран", – сказал Папуашвили.

Как отметил глава парламента Грузии, в стране уже проявились негативные последствия непрозрачного иностранного финансирования, которое, по его словам, "использовалось для продвижения внешних интересов, дестабилизации обстановки и поддержки насильственных акций с целью смены законно избранной власти".
"Только демократический мир может быть долгосрочным. Он должен основываться на прозрачности, подотчетности и справедливости", – заявил Папуашвили.
По его словам, мир основывается не только на отсутствии военных конфликтов, но и на уважении суверенитета народов, их национальных интересов, культуры и традиций.

"Парадоксально, что такие традиционные ценности, как суверенитет, независимость и демократия, сегодня стали величайшим новшеством", – заявил Папуашвили.

Глава парламента еще раз подтвердил готовность грузинских властей сотрудничать со всеми партнерами по инициативам, которые способствуют построению будущего, основанного на мире, суверенитете и демократических ценностях.
Шестая по счету Всемирная конференция спикеров парламента проходит в Женеве 29-31 июля. В мероприятие принимает участие грузинская делегация во главе с председателем парламента Шалвой Папуашвили.
Всемирная конференция спикеров парламентов – это крупнейшее глобальное собрание, организуемое Межпарламентским союзом в сотрудничестве с ООН. Конференция проводится один раз в несколько лет и собирает председателей парламентов со всего мира для обсуждения ключевых глобальных вызовов и роли парламентов в их решении.
Главная тема конференции – "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонность во имя мира, справедливости и процветания для всех". В мероприятии участвуют более 100 спикеров парламентов со всего мира. В ходе сессий обсуждаются вопросы глобальной безопасности, устойчивого развития, цифровой трансформации и расширения прав женщин и молодежи. Конференция завершается принятием итоговой декларации.
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