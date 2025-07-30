https://sputnik-georgia.ru/20250730/narushaet-prezumptsiyu-nevinovnosti-tsik-gruzii-rezko-otvetil-na-obvineniya-evroparlamenta-294345370.html

"Нарушает презумпцию невиновности": ЦИК Грузии резко ответил на обвинения Европарламента

"Нарушает презумпцию невиновности": ЦИК Грузии резко ответил на обвинения Европарламента

Sputnik Грузия

Избирательная администрация выразила обеспокоенность по поводу заявлений от имени Европарламента, в которых парламентские выборы 26 октября 2024 года названы... 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T17:37+0400

2025-07-30T17:37+0400

2025-07-30T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Заявление Европарламента нарушает юридический принцип презумпции невиновности и представляет собой попытку повлиять на предстоящие выборы в органы местного самоуправления и подорвать доверие к ним, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии Грузии. На странице Европарламента в соцсети ранее появилось заявление о том, что Грузия не сможет вступить в Европейский союз, "пока ее правительство не изменит свой авторитарный курс". Европарламент "поддерживает грузинский народ", не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что вступление Грузии в ЕС фактически приостановлено до проведения "справедливых выборов". Избирательная администрация выразила обеспокоенность по поводу заявлений от имени Европарламента, в которых парламентские выборы 26 октября 2024 года названы "сфальсифицированными". Как отмечается в заявлении, ЦИК уже делал ряд публичных разъяснений по поводу парламентских выборов, в том числе предоставлял информацию о попытках дискредитации избирательного процесса на основе необоснованных обвинений. По словам представителей ЦИК, были проведены встречи с заинтересованными сторонами, включая международное сообщество, а также направлено открытое письмо Парламентской ассамблее Совета Европы в ответ на распространенную дезинформацию. Избирательной администрации непонятно, как "столь необъективная и беспрецедентная оценка может исходить от организации, которая должна опираться на факты и аргументы". Заявления, основанные не на фактах, а на восприятии, создают впечатление политически мотивированных оценок и оскорбляют десятки тысяч сотрудников избирательной администрации, подчеркнули в ЦИК. Эти данные, по мнению ЦИК, подтверждают многопартийность, честность и прозрачность выборов, а обвинения в фальсификации являются необоснованными. Также в ЦИК напомнили, что избирательная администрация сама обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать заявления о фальсификациях. Однако конкретных доказательств представлено не было – ни в прокуратуру, ни в суд. "Поскольку указанные нарушения фактически не имели места, не существует и подтверждающих их доказательств", – заявили в ЦИК. В завершение ЦИК призвал представителей Европарламента сверяться с первичной информацией от самой избирательной администрации, прежде чем делать публичные заявления о выборах 26 октября. "Не подходите к процессу поверхностно и не повторяйте мнения политически заинтересованных сторон без соответствующих доказательств, чтобы не создалось впечатление, будто эти оценки – не случайная ошибка, а намеренная попытка усилить влияние на поляризованную ситуацию в Грузии", – подчеркивается в заявлении. Избирательная администрация вновь заявила о своей готовности к конструктивному диалогу, открытому общению и сотрудничеству в соответствии с международными стандартами и общими ценностями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, европарламент, грузия, новости, совет европы, цик грузии