"Нарушает презумпцию невиновности": ЦИК Грузии резко ответил на обвинения Европарламента
© photo: Sputnik / StringerЦентральная избирательная комиссия Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Избирательная администрация выразила обеспокоенность по поводу заявлений от имени Европарламента, в которых парламентские выборы 26 октября 2024 года названы "сфальсифицированными"
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Заявление Европарламента нарушает юридический принцип презумпции невиновности и представляет собой попытку повлиять на предстоящие выборы в органы местного самоуправления и подорвать доверие к ним, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии Грузии.
На странице Европарламента в соцсети ранее появилось заявление о том, что Грузия не сможет вступить в Европейский союз, "пока ее правительство не изменит свой авторитарный курс". Европарламент "поддерживает грузинский народ", не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что вступление Грузии в ЕС фактически приостановлено до проведения "справедливых выборов".
"ЦИК расценивает последнее заявление Европарламента как нарушающее принцип презумпции невиновности. С учетом того, что в стране через несколько месяцев пройдут муниципальные выборы, подобные заявления могут быть восприняты как попытка повлиять на избирательный процесс и подорвать к нему доверие", – говорится в заявлении.
Избирательная администрация выразила обеспокоенность по поводу заявлений от имени Европарламента, в которых парламентские выборы 26 октября 2024 года названы "сфальсифицированными".
Как отмечается в заявлении, ЦИК уже делал ряд публичных разъяснений по поводу парламентских выборов, в том числе предоставлял информацию о попытках дискредитации избирательного процесса на основе необоснованных обвинений.
По словам представителей ЦИК, были проведены встречи с заинтересованными сторонами, включая международное сообщество, а также направлено открытое письмо Парламентской ассамблее Совета Европы в ответ на распространенную дезинформацию.
"Несмотря на все эти действия, необоснованные обвинения продолжают звучать. Примером служит недавнее заявление от имени Европарламента", – отмечают в ЦИК.
Избирательной администрации непонятно, как "столь необъективная и беспрецедентная оценка может исходить от организации, которая должна опираться на факты и аргументы".
Заявления, основанные не на фактах, а на восприятии, создают впечатление политически мотивированных оценок и оскорбляют десятки тысяч сотрудников избирательной администрации, подчеркнули в ЦИК.
Центризбирком напомнил, что почти половина из 53 тысяч членов участковых комиссий на парламентских выборах были назначены оппозиционными партиями. Из 17 членов каждой комиссии восемь – представляли оппозицию, и только девять – выразили несогласие с итогами голосования.
Эти данные, по мнению ЦИК, подтверждают многопартийность, честность и прозрачность выборов, а обвинения в фальсификации являются необоснованными.
Также в ЦИК напомнили, что избирательная администрация сама обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать заявления о фальсификациях. Однако конкретных доказательств представлено не было – ни в прокуратуру, ни в суд.
"Поскольку указанные нарушения фактически не имели места, не существует и подтверждающих их доказательств", – заявили в ЦИК.
Администрация выразила недоумение, почему Европарламент игнорирует выводы миссии ОБСЕ/БДИПЧ и заявления наблюдателей, согласно которым выборы 2024 года прошли на высоком профессиональном уровне и отразили волю избирателей. Хотя в докладе содержатся отдельные замечания и рекомендации, они не ставят под сомнение легитимность выборов и не говорят о фальсификациях.
В завершение ЦИК призвал представителей Европарламента сверяться с первичной информацией от самой избирательной администрации, прежде чем делать публичные заявления о выборах 26 октября.
"Не подходите к процессу поверхностно и не повторяйте мнения политически заинтересованных сторон без соответствующих доказательств, чтобы не создалось впечатление, будто эти оценки – не случайная ошибка, а намеренная попытка усилить влияние на поляризованную ситуацию в Грузии", – подчеркивается в заявлении.
Избирательная администрация вновь заявила о своей готовности к конструктивному диалогу, открытому общению и сотрудничеству в соответствии с международными стандартами и общими ценностями.