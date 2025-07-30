https://sputnik-georgia.ru/20250730/natsbank-gruzii-reshil-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-294342150.html
Нацбанк Грузии решил не смягчать монетарную политику
Нацбанк Грузии решил не смягчать монетарную политику
Sputnik Грузия
Комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранить осторожный подход к дальнейшей нормализации ставки 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T14:58+0400
2025-07-30T14:58+0400
2025-07-30T14:58+0400
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ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. "В результате макроэкономического анализа и оценки существующих рисков Комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранить осторожный подход к дальнейшей нормализации ставки и оставил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8%", – говорится в сообщении. Нацбанк отмечает, что в Грузии фиксируется умеренный рост инфляции. "Умеренный рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3 процента в основном обусловлен ростом цен на продовольствие, что в определенной степени является отражением тенденций на международных продовольственных рынках и базового эффекта низкой инфляции прошлого года", – отмечает регулятор. При этом он отмечает, что инфляционные ожидания стабильные и улучшение производственного потенциала экономики нейтрализует инфляционное давление, возникающее из-за избыточного совокупного спроса. В то же время, по мнению Нацбанка, на фоне глобальной геополитической напряженности экономическая неопределенность высока. "Соответственно, риски, влияющие на инфляцию как в сторону роста, так и в сторону снижения, остаются значительными", – отмечает регулятор. При этом отмечается, что неоднократный пересмотр повестки дня тарифной политики США и ее повторное обострение усугубит фрагментацию экономики в глобальном масштабе больше, чем ожидалось. Кроме того, повторная эскалация геополитической ситуации на Ближнем Востоке повысит рискованность региона и создаст значительное давление на глобальный рынок нефти, отмечает Нацбанк. Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, ближний восток, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
экономика, новости, грузия, ближний восток, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
Нацбанк Грузии решил не смягчать монетарную политику
Комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранить осторожный подход к дальнейшей нормализации ставки
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась.
"В результате макроэкономического анализа и оценки существующих рисков Комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранить осторожный подход к дальнейшей нормализации ставки и оставил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8%", – говорится в сообщении.
Нацбанк отмечает, что в Грузии фиксируется умеренный рост инфляции.
"Умеренный рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3 процента в основном обусловлен ростом цен на продовольствие, что в определенной степени является отражением тенденций на международных продовольственных рынках и базового эффекта низкой инфляции прошлого года", – отмечает регулятор.
При этом он отмечает, что инфляционные ожидания стабильные и улучшение производственного потенциала экономики нейтрализует инфляционное давление, возникающее из-за избыточного совокупного спроса.
В то же время, по мнению Нацбанка, на фоне глобальной геополитической напряженности экономическая неопределенность высока.
"Соответственно, риски, влияющие на инфляцию как в сторону роста, так и в сторону снижения, остаются значительными", – отмечает регулятор.
При этом отмечается, что неоднократный пересмотр повестки дня тарифной политики США и ее повторное обострение усугубит фрагментацию экономики в глобальном масштабе больше, чем ожидалось.
Кроме того, повторная эскалация геополитической ситуации на Ближнем Востоке повысит рискованность региона и создаст значительное давление на глобальный рынок нефти, отмечает Нацбанк.
Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков.