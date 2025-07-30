https://sputnik-georgia.ru/20250730/natsbank-gruzii-reshil-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-294342150.html

Нацбанк Грузии решил не смягчать монетарную политику

Нацбанк Грузии решил не смягчать монетарную политику

Sputnik Грузия

Комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранить осторожный подход к дальнейшей нормализации ставки 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T14:58+0400

2025-07-30T14:58+0400

2025-07-30T14:58+0400

экономика

новости

грузия

ближний восток

национальный банк грузии

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. "В результате макроэкономического анализа и оценки существующих рисков Комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранить осторожный подход к дальнейшей нормализации ставки и оставил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8%", – говорится в сообщении. Нацбанк отмечает, что в Грузии фиксируется умеренный рост инфляции. "Умеренный рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3 процента в основном обусловлен ростом цен на продовольствие, что в определенной степени является отражением тенденций на международных продовольственных рынках и базового эффекта низкой инфляции прошлого года", – отмечает регулятор. При этом он отмечает, что инфляционные ожидания стабильные и улучшение производственного потенциала экономики нейтрализует инфляционное давление, возникающее из-за избыточного совокупного спроса. В то же время, по мнению Нацбанка, на фоне глобальной геополитической напряженности экономическая неопределенность высока. "Соответственно, риски, влияющие на инфляцию как в сторону роста, так и в сторону снижения, остаются значительными", – отмечает регулятор. При этом отмечается, что неоднократный пересмотр повестки дня тарифной политики США и ее повторное обострение усугубит фрагментацию экономики в глобальном масштабе больше, чем ожидалось. Кроме того, повторная эскалация геополитической ситуации на Ближнем Востоке повысит рискованность региона и создаст значительное давление на глобальный рынок нефти, отмечает Нацбанк. Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, ближний восток, национальный банк грузии, ставка рефинансирования