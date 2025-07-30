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Сколько иностранцев выдворили из Грузии – новые данные

Сколько иностранцев выдворили из Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Только за июль из Грузии выдворили 115 иностранцев 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Власти Грузии в январе-июле 2025 года выдворили из страны 640 иностранных граждан, которые нелегально находились в стране – это примерно в три с половиной раза больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщили в МВД. Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, их пребывание в стране противоречит госбезопасности или (и) угрожает общественному порядку, а также в случае систематического нарушения законодательства страны. Департамент миграции при тесной координации с другими подразделениями МВД Грузии за последние дни выдворил из страны 36 иностранных граждан. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну. Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в стране без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии. Решение о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут страну в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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