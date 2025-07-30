https://sputnik-georgia.ru/20250730/tbilistsev-prizvali-ne-zagryaznyat-gorod-stroitelnym-musorom-294349514.html
Тбилисцев призвали не загрязнять город строительным мусором
Тбилисцев призвали не загрязнять город строительным мусором
Sputnik Грузия
В связи с увеличением объема ремонтных работ летом ситуация с загрязнением города усложняется 30.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-30T19:09+0400
2025-07-30T19:09+0400
2025-07-30T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Компания столичной службы очистки "Тбилсервис групп" призвала жителей Тбилиси не выбрасывать строительные отходы на окраинах города и возле урн на улицах. Как заявил директор "Тбилсервис групп" Георгий Папава, в связи с увеличением объема ремонтных работ летом ситуация с загрязнением города усложняется. По его словам, строительный мусор, а также старая мебель, предметы домашнего обихода, использованные автозапчасти и шины ежедневно обнаруживаются в разных местах города. Папава вместе с сотрудниками компании принял участие в акции по очистке территории, прилегающей к дороге Мухатгверди, от бытового и строительного мусора. По его словам, размещение стройотходов в контейнерах приводит к повреждению мусоровозов, ремонт которых требует значительных затрат и времени. В феврале мэрия Тбилиси задействовала услугу по платному вывозу крупногабаритного мусора, в том числе старой мебели. Заполнить заявку на выброс подобного мусора можно на сайте tgservice.ge, через аппараты быстрого зачисления или позвонив по городскому номеру: 0322619050. Эта услуга онлайн доступна лишь гражданам Грузии и предоставляется на грузинском языке. Стоимость вывоза одного кубометра составит 9 лари. За выброс строительного или другого инертного мусора для физического лица штраф составляет 5 000 лари, а для юридического – 15 000 лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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строительство, тбилсервис групп, тбилиси, новости, грузия, служба очистки
строительство, тбилсервис групп, тбилиси, новости, грузия, служба очистки
Тбилисцев призвали не загрязнять город строительным мусором
В связи с увеличением объема ремонтных работ летом ситуация с загрязнением города усложняется
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Компания столичной службы очистки "Тбилсервис групп" призвала жителей Тбилиси не выбрасывать строительные отходы на окраинах города и возле урн на улицах.
Как заявил директор "Тбилсервис групп" Георгий Папава, в связи с увеличением объема ремонтных работ летом ситуация с загрязнением города усложняется. По его словам, строительный мусор, а также старая мебель, предметы домашнего обихода, использованные автозапчасти и шины ежедневно обнаруживаются в разных местах города.
"Мы призываем жителей столицы не засорять окрестности города, озелененные пространства и улицы, а также воспользоваться удобными льготными услугами "Тбилсервис групп", – сказал Папава.
Папава вместе с сотрудниками компании принял участие в акции по очистке территории, прилегающей к дороге Мухатгверди, от бытового и строительного мусора.
По его словам, размещение стройотходов в контейнерах приводит к повреждению мусоровозов, ремонт которых требует значительных затрат и времени.
В феврале мэрия Тбилиси задействовала услугу по платному вывозу крупногабаритного мусора, в том числе старой мебели. Заполнить заявку на выброс подобного мусора можно на сайте tgservice.ge, через аппараты быстрого зачисления или позвонив по городскому номеру: 0322619050.
Эта услуга онлайн доступна лишь гражданам Грузии и предоставляется на грузинском языке. Стоимость вывоза одного кубометра составит 9 лари.
В Грузии действует система штрафов за выброс крупных отходов на окраинах города, улицах, площадях, а также в контейнерах для бытовых отходов и на прилегающей к ним территории. Данное деяние является административным правонарушением и влечет наложение штрафа.
За выброс строительного или другого инертного мусора для физического лица штраф составляет 5 000 лари, а для юридического – 15 000 лари.