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Вписывается ли альянс с Грузией в интересы Центральной Азии – мнение эксперта

Вписывается ли альянс с Грузией в интересы Центральной Азии – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Почему страны Центральной Азии все чаще смотрят в сторону Южного Кавказа? Какую роль в этом процессе играет Грузия и играет ли вообще без поддержки... 30.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-30T14:17+0400

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Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, дал обстоятельный анализ региональной повестки в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По его словам, интерес к Грузии в регионе был еще в начале 2000-х, когда страна позиционировалась как модель успешных реформ. Сегодня же взаимодействие строится исключительно на прагматизме: логистика, коридоры, инфраструктура. Но без Азербайджана выйти на Грузию невозможно – большинство маршрутов и инвестиций завязаны на Баку, включая железную дорогу Баку–Тбилиси–Карс.Несмотря на разговоры о срединных коридорах и снижении зависимости от России, реальная экономическая интеграция идет медленно. Центральноазиатские страны пока не готовы вкладываться в проекты на Южном Кавказе – они конкурируют за иностранных инвесторов внутри региона, а не за его пределами.Туризм и образование могли бы стать перспективными точками роста, но и здесь пока больше потенциала, чем конкретных шагов, считает эксперт.

азербайджан

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