https://sputnik-georgia.ru/20250731/den-revolyutsii-v-gruzii-bez-daty-v-oppozitsii-ne-mogut-dogovoritsya-294356288.html

День революции в Грузии без даты: в оппозиции не могут договориться

День революции в Грузии без даты: в оппозиции не могут договориться

Sputnik Грузия

Власти на протяжении многих лет утверждали, что оппозиция не готовится к выборам, так как осознает свое поражение и делает ставку на смену власти революционным... 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T17:57+0400

2025-07-31T17:57+0400

2025-07-31T17:57+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Филиалы оппозиционной партии "Единое национальное движение" признают наличие революционных целей, однако не могут договориться о дате их реализации, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Лидер движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе объявил 4 октября – день выборов в органы местного самоуправления – днем исторической победы и мирного свержения власти. Между тем председатель ЕНД Тина Бокучава заявила, что дата революции не может назначаться искусственно и заранее анонсироваться. По ее словам, делать ставку на конкретный день нецелесообразно, а управление общественными ожиданиями в таком ключе – безответственно и необоснованно. По его словам, оппозиция пребывает в растерянности: одни настаивают на мирном сценарии, другие – на радикальных действиях. Он напомнил, что власти на протяжении многих лет утверждали, что оппозиция не готовится к выборам, так как осознает свое поражение и делает ставку на смену власти революционным путем. Эти обвинения ранее назывались выдумками спецслужб или правительства, однако теперь, по словам депутата, сами оппозиционеры фактически признают наличие таких намерений. Он также подчеркнул, что понятие "мирная революция" противоречит самому определению революции, которая предполагает насильственное свержение власти и смену политического строя. Выражение "мирная революция" он сравнил с понятием "доброжелательный террорист". "Определение революции сформулировано просто: это насильственная смена существующей политической системы, путем свержения власти. Далее методы могут различаться. Но если кто-то пытается ввести в заблуждение своих или чужих избирателей – это не удастся", – заявил Мачарашвили. Выборы в Грузии Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, единое национальное движение, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия