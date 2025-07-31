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Европарламент атакует Грузию заявлениями о выборах – депутат
Европарламент атакует Грузию заявлениями о выборах – депутат
Sputnik Грузия
ЦИК Грузии выразил недоумение, почему Европарламент игнорирует выводы миссии ОБСЕ/БДИПЧ и заявления наблюдателей, согласно которым выборы 2024 года прошли на... 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T12:57+0400
2025-07-31T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Заявления о фальсификации парламентских выборов 26 октября представляют собой грубую атаку Европарламента на государственные институты Грузии, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Европарламент заявил, что Грузия не сможет присоединиться к ЕС, пока ее власти не изменят текущий авторитарный курс. В опубликованном в соцсети заявлении выражена поддержка грузинскому народу, при этом подчеркнуто непризнание нынешнего правительства страны и указано, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен до проведения "справедливых выборов". Ранее Центральная избирательная комиссия выразила обеспокоенность в связи с заявлениями, опубликованными от имени Европарламента, в которых парламентские выборы 26 октября 2024 года охарактеризованы как "сфальсифицированные". В ЦИК отметили, что подобные формулировки нарушают юридический принцип презумпции невиновности и могут рассматриваться как попытки повлиять на предстоящие выборы в органы местного самоуправления, а также подорвать общественное доверие к избирательному процессу. "У администрации в данном случае было и остается абсолютно легитимное основание обратиться в Европарламент с соответствующими вопросами: на чем основаны их оценки и подобные безапелляционные громкие заявления о том, будто выборы были сфальсифицированы", – заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Ранее в Центризбиркоме напомнили, что избирательная администрация сама обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать заявления о фальсификациях. Однако конкретных доказательств представлено не было – ни в прокуратуру, ни в суд. Администрация выразила недоумение, почему Европарламент игнорирует выводы миссии ОБСЕ/БДИПЧ и заявления наблюдателей, согласно которым выборы 2024 года прошли на высоком профессиональном уровне и отразили волю избирателей. ЦИК призвал представителей Европарламента сверяться с первичной информацией от самой избирательной администрации, прежде чем делать публичные заявления о выборах 26 октября. Избирательная администрация также вновь заявила о своей готовности к конструктивному диалогу, открытому общению и сотрудничеству в соответствии с международными стандартами и общими ценностями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, европарламент, цик грузии
политика, грузия, новости, европарламент, цик грузии
Европарламент атакует Грузию заявлениями о выборах – депутат
ЦИК Грузии выразил недоумение, почему Европарламент игнорирует выводы миссии ОБСЕ/БДИПЧ и заявления наблюдателей, согласно которым выборы 2024 года прошли на высоком профессиональном уровне и отразили волю избирателей
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Заявления о фальсификации парламентских выборов 26 октября представляют собой грубую атаку Европарламента на государственные институты Грузии, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
Европарламент заявил, что Грузия не сможет присоединиться к ЕС, пока ее власти не изменят текущий авторитарный курс. В опубликованном в соцсети заявлении выражена поддержка грузинскому народу, при этом подчеркнуто непризнание нынешнего правительства страны и указано, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен до проведения "справедливых выборов".
"Это очень грубая атака на грузинские институты. Любой человек, выдвигающий подобное обвинение в адрес любого грузинского государственного института, должен быть готов доказать это обвинение, в противном случае ему придется извиниться", – заявил Самхарадзе.
Ранее Центральная избирательная комиссия выразила обеспокоенность в связи с заявлениями, опубликованными от имени Европарламента, в которых парламентские выборы 26 октября 2024 года охарактеризованы как "сфальсифицированные".
В ЦИК отметили, что подобные формулировки нарушают юридический принцип презумпции невиновности и могут рассматриваться как попытки повлиять на предстоящие выборы в органы местного самоуправления, а также подорвать общественное доверие к избирательному процессу.
"У администрации в данном случае было и остается абсолютно легитимное основание обратиться в Европарламент с соответствующими вопросами: на чем основаны их оценки и подобные безапелляционные громкие заявления о том, будто выборы были сфальсифицированы", – заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
Ранее в Центризбиркоме напомнили, что избирательная администрация сама обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать заявления о фальсификациях. Однако конкретных доказательств представлено не было – ни в прокуратуру, ни в суд.
Администрация выразила недоумение, почему Европарламент игнорирует выводы миссии ОБСЕ/БДИПЧ и заявления наблюдателей, согласно которым выборы 2024 года прошли на высоком профессиональном уровне и отразили волю избирателей.
ЦИК призвал представителей Европарламента сверяться с первичной информацией от самой избирательной администрации, прежде чем делать публичные заявления о выборах 26 октября.
Избирательная администрация также вновь заявила о своей готовности к конструктивному диалогу, открытому общению и сотрудничеству в соответствии с международными стандартами и общими ценностями.