https://sputnik-georgia.ru/20250731/grazhdan-belarusi-zaderzhali-v-gruzii-po-obvineniyu-v-narkoprestupleniyakh-294354888.html

Граждан Беларуси задержали в Грузии по обвинению в наркопреступлениях

Граждан Беларуси задержали в Грузии по обвинению в наркопреступлениях

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до двадцати лет лишения свободы либо бессрочное заключение в Грузии 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T11:52+0400

2025-07-31T11:52+0400

2025-07-31T21:05+0400

происшествия

грузия

новости

батуми

беларусь

наркопреступления в грузии

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970930_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a7c82536b8a9183d0e6df2ef54a70b4d.jpg

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Трое граждан Беларуси были задержаны за содействие реализации, незаконное приобретение и хранение наркотиков в Аджарской автономной республике, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, в домах задержанных была изъята марихуана, подготовленная к продаже, а также пакеты для расфасовки и приспособления для ее выращивания.Кроме того, как установило следствие, задержанные размещали наркотики в разных локациях, а в телефоне одного из них были обнаружены фотографии 17 таких мест в Батуми и Хелвачаури.Теперь задержанным грозит до 20 лет лишения свободы в Грузии либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, батуми, беларусь, наркопреступления в грузии, мвд грузии