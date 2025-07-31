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Граждан Беларуси задержали в Грузии по обвинению в наркопреступлениях
Граждан Беларуси задержали в Грузии по обвинению в наркопреступлениях
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до двадцати лет лишения свободы либо бессрочное заключение в Грузии 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T11:52+0400
2025-07-31T11:52+0400
2025-07-31T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Трое граждан Беларуси были задержаны за содействие реализации, незаконное приобретение и хранение наркотиков в Аджарской автономной республике, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, в домах задержанных была изъята марихуана, подготовленная к продаже, а также пакеты для расфасовки и приспособления для ее выращивания.Кроме того, как установило следствие, задержанные размещали наркотики в разных локациях, а в телефоне одного из них были обнаружены фотографии 17 таких мест в Батуми и Хелвачаури.Теперь задержанным грозит до 20 лет лишения свободы в Грузии либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, беларусь, наркопреступления в грузии, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, батуми, беларусь, наркопреступления в грузии, мвд грузии
Граждан Беларуси задержали в Грузии по обвинению в наркопреступлениях
11:52 31.07.2025 (обновлено: 21:05 31.07.2025)
Задержанным грозит до двадцати лет лишения свободы либо бессрочное заключение в Грузии
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Трое граждан Беларуси были задержаны за содействие реализации, незаконное приобретение и хранение наркотиков в Аджарской автономной республике, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, в домах задержанных была изъята марихуана, подготовленная к продаже, а также пакеты для расфасовки и приспособления для ее выращивания.
Кроме того, как установило следствие, задержанные размещали наркотики в разных локациях, а в телефоне одного из них были обнаружены фотографии 17 таких мест в Батуми и Хелвачаури.
Теперь задержанным грозит до 20 лет лишения свободы в Грузии либо бессрочное заключение.