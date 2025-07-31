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Грузинский "Нюрнберг": Суд над режимом Саакашвили

Грузинский "Нюрнберг": Суд над режимом Саакашвили

Sputnik Грузия

Работа временной следственной комиссии при парламенте Грузии по изучению преступлений режима Михаила Саакашвили близка к завершению. О том, за что хотят судить... 31.07.2025, Sputnik Грузия

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Начало августа ознаменуется последними заседаниями комиссии, которая перенаправит полученные в ходе работы документы в Генеральную прокуратуру страны. Нет сомнений в том, что она запросит инициировать уголовные дела против бывших высокопоставленных чиновников правительства Саакашвили.Пока большая часть населения Грузии была вынуждена вновь переживать травмы прошлого, сам Саакашвили, его соратники и другие представители местной оппозиции увидели во всем стремление правительства "Грузинской мечты" уничтожить политических оппонентов. Запад недоволен, но пока молчит.

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