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Грузинский "Нюрнберг": Суд над режимом Саакашвили
Грузинский "Нюрнберг": Суд над режимом Саакашвили
Sputnik Грузия
Работа временной следственной комиссии при парламенте Грузии по изучению преступлений режима Михаила Саакашвили близка к завершению. О том, за что хотят судить... 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T10:00+0400
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Начало августа ознаменуется последними заседаниями комиссии, которая перенаправит полученные в ходе работы документы в Генеральную прокуратуру страны. Нет сомнений в том, что она запросит инициировать уголовные дела против бывших высокопоставленных чиновников правительства Саакашвили.Пока большая часть населения Грузии была вынуждена вновь переживать травмы прошлого, сам Саакашвили, его соратники и другие представители местной оппозиции увидели во всем стремление правительства "Грузинской мечты" уничтожить политических оппонентов. Запад недоволен, но пока молчит.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, видео
Грузинский "Нюрнберг": Суд над режимом Саакашвили
10:00 31.07.2025 (обновлено: 10:02 31.07.2025)
Работа временной следственной комиссии при парламенте Грузии по изучению преступлений режима Михаила Саакашвили близка к завершению. О том, за что хотят судить экс-чиновников, кто стал их жертвой и почему сейчас – в специальном репортаже Sputnik Грузия
Начало августа ознаменуется последними заседаниями комиссии, которая перенаправит полученные в ходе работы документы в Генеральную прокуратуру страны. Нет сомнений в том, что она запросит инициировать уголовные дела против бывших высокопоставленных чиновников правительства Саакашвили.
Пока большая часть населения Грузии была вынуждена вновь переживать травмы прошлого, сам Саакашвили, его соратники и другие представители местной оппозиции увидели во всем стремление правительства "Грузинской мечты" уничтожить политических оппонентов. Запад недоволен, но пока молчит.