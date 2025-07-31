https://sputnik-georgia.ru/20250731/gruziya-gotovit-strategiyu-okhrany-bioraznoobraziya-na-blizhayshie-gody-294354748.html

Грузия готовит стратегию охраны биоразнообразия на ближайшие годы

Грузия готовит стратегию охраны биоразнообразия на ближайшие годы

Sputnik Грузия

Проект направлен на формирование стратегии, соответствующей международным обязательствам страны 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T15:20+0400

2025-07-31T15:20+0400

2025-07-31T15:20+0400

общество

грузия

новости

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1f/294354584_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0e25c77efde31ae5d0bb239cc9f98c59.jpg

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В Грузии стартовал процесс разработки Национальной стратегии и плана действий по биоразнообразию (NBSAP), который станет ключевым документом в сфере охраны природы на ближайшие годы. Первое информационное мероприятие прошло в рамках проекта "Глобальная рамочная программа по биоразнообразию – поддержка ранних действий". Проект направлен на формирование стратегии, соответствующей международным обязательствам страны. Во встрече приняла участие первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили. По ее словам, документ определит приоритетные направления, которые Грузия будет развивать в целях защиты и сохранения биоразнообразия. Проект реализуется Центром экологической информации и образования в сотрудничестве с Департаментом биоразнообразия и лесного хозяйства министерства. Он осуществляется при поддержке Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и финансируется Глобальным экологическим фондом (GEF). Проект Национальной стратегии и плана действий по биоразнообразию будет приведен в соответствие с требованиями Конвенции о биологическом разнообразии (CBD) и Глобальной рамочной программы по биоразнообразию (GBF). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии