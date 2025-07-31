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Грузия готовит стратегию охраны биоразнообразия на ближайшие годы
Грузия готовит стратегию охраны биоразнообразия на ближайшие годы
Sputnik Грузия
Проект направлен на формирование стратегии, соответствующей международным обязательствам страны 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В Грузии стартовал процесс разработки Национальной стратегии и плана действий по биоразнообразию (NBSAP), который станет ключевым документом в сфере охраны природы на ближайшие годы. Первое информационное мероприятие прошло в рамках проекта "Глобальная рамочная программа по биоразнообразию – поддержка ранних действий". Проект направлен на формирование стратегии, соответствующей международным обязательствам страны. Во встрече приняла участие первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили. По ее словам, документ определит приоритетные направления, которые Грузия будет развивать в целях защиты и сохранения биоразнообразия. Проект реализуется Центром экологической информации и образования в сотрудничестве с Департаментом биоразнообразия и лесного хозяйства министерства. Он осуществляется при поддержке Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и финансируется Глобальным экологическим фондом (GEF). Проект Национальной стратегии и плана действий по биоразнообразию будет приведен в соответствие с требованиями Конвенции о биологическом разнообразии (CBD) и Глобальной рамочной программы по биоразнообразию (GBF). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
общество, грузия, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Грузия готовит стратегию охраны биоразнообразия на ближайшие годы
Проект направлен на формирование стратегии, соответствующей международным обязательствам страны
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В Грузии стартовал процесс разработки Национальной стратегии и плана действий по биоразнообразию (NBSAP), который станет ключевым документом в сфере охраны природы на ближайшие годы.
Первое информационное мероприятие прошло в рамках проекта "Глобальная рамочная программа по биоразнообразию – поддержка ранних действий". Проект направлен на формирование стратегии, соответствующей международным обязательствам страны.
Во встрече приняла участие первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили. По ее словам, документ определит приоритетные направления, которые Грузия будет развивать в целях защиты и сохранения биоразнообразия.
Проект реализуется Центром экологической информации и образования в сотрудничестве с Департаментом биоразнообразия и лесного хозяйства министерства. Он осуществляется при поддержке Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и финансируется Глобальным экологическим фондом (GEF).
Проект Национальной стратегии и плана действий по биоразнообразию будет приведен в соответствие с требованиями Конвенции о биологическом разнообразии (CBD) и Глобальной рамочной программы по биоразнообразию (GBF).