https://sputnik-georgia.ru/20250731/kak-gruziya-balansiruet-v-neprostoy-geopoliticheskoy-situatsii--mnenie-eksperta-294363681.html

Как Грузия балансирует в непростой геополитической ситуации – мнение эксперта

Как Грузия балансирует в непростой геополитической ситуации – мнение эксперта

Sputnik Грузия

На фоне растущей турбулентности в международных отношениях и масштабных геополитических сдвигов, меняющих конфигурацию сил на Южном Кавказе, удастся ли Грузии... 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T21:01+0400

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Своим экспертным взглядом в интервью Sputnik Грузия поделилась руководитель руководитель сектора кавказских исследований ИКСА РАН, кандидат политических наук Евгения Горюшина.В конце июля Тбилиси оказался в центре международного внимания не только благодаря проведению чемпионата мира по фехтованию, но и в связи с акцией радикальных активистов. У гостиницы, где проживали российские спортсмены, был сожжен флаг России, запущены петарды и вывешены оскорбительные баннеры. Эти события вызвали реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. По мнению кандидата политических наук, руководителя сектора кавказских исследований ИКСА РАН Евгении Горюшиной, официальный Тбилиси повел себя сдержанно и корректно, стремясь дистанцироваться от уличного радикализма. Об этом эксперт рассказала в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия Власти Грузии осудили действия активистов, подчеркнув, что они не отражают позицию государства. Это, по словам эксперта, важный сигнал, в том числе и для России. Грузинское руководство старается сохранить тонкий баланс между сотрудничеством с Западом и прагматичным диалогом с Москвой, особенно на фоне нестабильной международной обстановки. Горюшина отмечает, что визит можно рассматривать как проявление новой стратегии: Тбилиси стремится к диверсификации внешнеполитических партнеров, снижая зависимость от Запада. При этом речь идет не о резком развороте на Восток, а скорее о тактическом маневре в условиях усиливающегося давления и поляризации.Мост между Востоком и ЗападомУглубление сотрудничества с Китаем, в том числе в логистике и инвестициях, дает Грузии дополнительные возможности – страна стремительно укрепляет позиции на транспортной карте региона. По словам эксперта, сегодня Тбилиси превращается в ключевое звено Срединного коридора между Китаем, Центральной Азией и Европой. В первом полугодии 2025 года объемы перевозок по грузинскому участку выросли более чем в полтора раза, а порты Поти и Батуми обработали рекордный объем грузов. Однако успехи на логистическом направлении сопровождаются вызовами: политическая нестабильность внутри страны и растущая конкуренция со стороны Турции, Азербайджана и Ирана могут ослабить позиции Тбилиси. Горюшина подчеркивает: только при условии внутренней стабильности, прозрачной инвестиционной политики и нейтрального курса Грузия сможет оставаться самостоятельным актором и точкой сопряжения интересов различных сторон – от Китая и ЕС до Ирана и Турции.Контуры отношений Тбилиси с администрацией ТрампаОтдельного внимания заслуживают отношения с США. Эксперт считает, что Вашингтон переходит к более сдержанному, инструментальному способу воздействия на Грузию – через экономику, санкционные механизмы и гражданское общество. Возможные сценарии развития – от управляемого охлаждения до точечных санкций или даже усиленной поддержки оппозиции. Однако, по оценке Горюшиной, Грузия остается важным элементом черноморской и евразийской архитектуры безопасности, и Соединенные Штаты вряд ли откажутся от этого направления полностью. Таким образом, на фоне внешнеполитических изменений и нарастающей конкуренции в регионе Грузия продолжает выстраивать многовекторную политику, стараясь сохранить баланс между глобальными игроками. Как долго удастся удерживать эту линию – покажет ближайший политический сезон. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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