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Каха Каладзе официально выдвинут кандидатом на пост мэра Тбилиси
Каха Каладзе официально выдвинут кандидатом на пост мэра Тбилиси
Sputnik Грузия
Каха Каладзе выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси на третий срок 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T23:30+0400
2025-07-31T23:30+0400
2025-07-31T23:30+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" официально выдвинула Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси.Мероприятие по представлению кандидата проходит в парке Мтацминда.Кандидата от имени команды "Грузинской мечты" представил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На мероприятии также присутствует почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.Каха Каладзе выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси на третий срок. Впервые он был избран мэром в 2017 году, во второй раз – в 2021 году."Сегодня наш слоган и главное обещание: "Мир Грузии, больше добра Тбилиси". Мы гордимся тем, что в современном мире, полном вызовов, наша страна и наша столица представляют собой своего рода островок мира, что создает для ее развития особую перспективу. Мир дает нам возможность заботиться о том, чтобы принести больше добра нашему прекрасному городу. Без мира невозможно говорить о развитии, о прогрессе", – заявил на церемонии Каха Каладзе.Местные выборы в Грузии состоятся 4 октября текущего года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, новости, политика, каха каладзе, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, выборы мэра тбилиси, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии
грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, новости, политика, каха каладзе, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, выборы мэра тбилиси, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии
Каха Каладзе официально выдвинут кандидатом на пост мэра Тбилиси
Каха Каладзе выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси на третий срок
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" официально выдвинула Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси.
Мероприятие по представлению кандидата проходит в парке Мтацминда.
Кандидата от имени команды "Грузинской мечты" представил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На мероприятии также присутствует почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.
"Сегодня мы могли бы представить кандидатом в мэры Тбилиси просто хорошего политика, просто хорошего управленца или просто хорошего патриота, но мы представляем настоящего чемпиона во всех смыслах этого слова. Наш кандидат – человек, который подарил Грузии победы самого высокого уровня. Он чемпион в политике, управлении и патриотизме. Он чемпион как семьянин, как друг и как соратник", – заявил Ираклий Кобахидзе.
Каха Каладзе выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси на третий срок. Впервые он был избран мэром в 2017 году, во второй раз – в 2021 году.
"Сегодня наш слоган и главное обещание: "Мир Грузии, больше добра Тбилиси". Мы гордимся тем, что в современном мире, полном вызовов, наша страна и наша столица представляют собой своего рода островок мира, что создает для ее развития особую перспективу. Мир дает нам возможность заботиться о том, чтобы принести больше добра нашему прекрасному городу. Без мира невозможно говорить о развитии, о прогрессе", – заявил на церемонии Каха Каладзе.
Местные выборы в Грузии состоятся 4 октября текущего года.