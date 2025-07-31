https://sputnik-georgia.ru/20250731/kakha-kaladze-ofitsialno-vydvinut-kandidatom-na-post-mera-tbilisi-294360139.html

Каха Каладзе официально выдвинут кандидатом на пост мэра Тбилиси

Каха Каладзе официально выдвинут кандидатом на пост мэра Тбилиси

Sputnik Грузия

Каха Каладзе выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси на третий срок 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T23:30+0400

2025-07-31T23:30+0400

2025-07-31T23:30+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

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бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" официально выдвинула Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси.Мероприятие по представлению кандидата проходит в парке Мтацминда.Кандидата от имени команды "Грузинской мечты" представил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На мероприятии также присутствует почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.Каха Каладзе выдвинут кандидатом в мэры Тбилиси на третий срок. Впервые он был избран мэром в 2017 году, во второй раз – в 2021 году."Сегодня наш слоган и главное обещание: "Мир Грузии, больше добра Тбилиси". Мы гордимся тем, что в современном мире, полном вызовов, наша страна и наша столица представляют собой своего рода островок мира, что создает для ее развития особую перспективу. Мир дает нам возможность заботиться о том, чтобы принести больше добра нашему прекрасному городу. Без мира невозможно говорить о развитии, о прогрессе", – заявил на церемонии Каха Каладзе.Местные выборы в Грузии состоятся 4 октября текущего года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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