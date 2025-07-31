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Курс лари на четверг – 2,7067 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,7067 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T09:48+0400
2025-07-31T09:48+0400
2025-07-31T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 июля в размере 2,7067 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
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курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, экономика, новости, грузия, рубль, российский рубль, доллар, евро, лари, лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, экономика, новости, грузия, рубль, российский рубль, доллар, евро, лари, лари
Курс лари на четверг – 2,7067 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 июля в размере 2,7067 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.