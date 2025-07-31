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Курс лари на четверг – 2,7067 GEL/$1

Курс лари на четверг – 2,7067 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T09:48+0400

2025-07-31T09:48+0400

2025-07-31T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 июля в размере 2,7067 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.

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