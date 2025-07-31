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Медведев: санкции угрожают всей системе мировой торговли

Медведев: санкции угрожают всей системе мировой торговли

Sputnik Грузия

Российская сторона неоднократно говорила о том, что считает незаконными санкции, введенные западными странами 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T18:48+0400

2025-07-31T18:48+0400

2025-07-31T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Политика санкций ведет к дисбалансу во всей системе мировой торговли, об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, для противодействия данной политике нужно укреплять горизонтальные связи между странами.Зампред Совбеза напомнил, что в отношении России введено около 30 тысяч неправомерных санкций.Политик также обратил внимание, что в настоящее время много говорится о введении различного рода торговых пошлин и тарифов. Это приводит к напряжению в мировой экономике.Ранее Москва неоднократно говорила о том, что считает незаконными санкции, введенные в отношении России.Песков особо отметил, что Россия прекрасно адаптировалась санкциям, экономика страны уверенно растет.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что рестрикции являются настоящим рейдерством, которое наносит серьезный вред бедным странам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. ЕС ввел уже 18 пакетов антироссийских санкций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, москва, украина, европа, дмитрий медведев, дмитрий песков, сергей лавров, мид россии