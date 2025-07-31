https://sputnik-georgia.ru/20250731/medvedev-sanktsii-ugrozhayut-vsey-sisteme-mirovoy-torgovli-294358701.html
Медведев: санкции угрожают всей системе мировой торговли
Медведев: санкции угрожают всей системе мировой торговли
Sputnik Грузия
Российская сторона неоднократно говорила о том, что считает незаконными санкции, введенные западными странами 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T18:48+0400
2025-07-31T18:48+0400
2025-07-31T21:04+0400
россия
в мире
политика
москва
украина
европа
дмитрий медведев
дмитрий песков
сергей лавров
мид россии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/04/274566049_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_e586066cb78e829da375a71fda97ae07.jpg
ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Политика санкций ведет к дисбалансу во всей системе мировой торговли, об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, для противодействия данной политике нужно укреплять горизонтальные связи между странами.Зампред Совбеза напомнил, что в отношении России введено около 30 тысяч неправомерных санкций.Политик также обратил внимание, что в настоящее время много говорится о введении различного рода торговых пошлин и тарифов. Это приводит к напряжению в мировой экономике.Ранее Москва неоднократно говорила о том, что считает незаконными санкции, введенные в отношении России.Песков особо отметил, что Россия прекрасно адаптировалась санкциям, экономика страны уверенно растет.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что рестрикции являются настоящим рейдерством, которое наносит серьезный вред бедным странам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. ЕС ввел уже 18 пакетов антироссийских санкций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
украина
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/04/274566049_222:0:2914:2019_1920x0_80_0_0_02bda6e3ef30fdb98e25cfaef2ec639e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, москва, украина, европа, дмитрий медведев, дмитрий песков, сергей лавров, мид россии
россия, в мире, политика, москва, украина, европа, дмитрий медведев, дмитрий песков, сергей лавров, мид россии
Медведев: санкции угрожают всей системе мировой торговли
18:48 31.07.2025 (обновлено: 21:04 31.07.2025)
Российская сторона неоднократно говорила о том, что считает незаконными санкции, введенные западными странами
ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Политика санкций ведет к дисбалансу во всей системе мировой торговли, об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, для противодействия данной политике нужно укреплять горизонтальные связи между странами.
"Не менее важно и взаимное поощрение многосторонней торговли, налаживание ее логистического и финансового обеспечения", – сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций".
Зампред Совбеза напомнил, что в отношении России введено около 30 тысяч неправомерных санкций.
Политик также обратил внимание, что в настоящее время много говорится о введении различного рода торговых пошлин и тарифов. Это приводит к напряжению в мировой экономике.
Ранее Москва неоднократно говорила о том, что считает незаконными санкции, введенные в отношении России.
"Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции, ибо они незаконны", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков особо отметил, что Россия прекрасно адаптировалась санкциям, экономика страны уверенно растет.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что рестрикции являются настоящим рейдерством, которое наносит серьезный вред бедным странам.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. ЕС ввел уже 18 пакетов антироссийских санкций.