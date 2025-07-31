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На границе с Россией эвакуировали всех сотрудников КПП

На границе с Россией эвакуировали всех сотрудников КПП

Sputnik Грузия

В целях профилактики была перекрыта автодорога в направлении России для всех видов транспорта 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T22:34+0400

2025-07-31T22:34+0400

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Сотрудники погранично-пропускного пункта "Дарьял" на грузино-российской границе эвакуированы из-за поступившего сигнального предупреждения системы раннего оповещения, фиксирующей даже незначительное повышение уровня потока в русле реки, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.Как заявили в ведомстве, в соответствии с протоколом из погранично-пропускного пункта "Дарьял" в безопасное место были эвакуированы сотрудники патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и всех частных компаний, занятых на этом пункте."Для мониторинга ситуации на месте находятся все соответствующие подразделения Министерства внутренних дел. Пострадавших нет", – говорится в заявлении Службы.Одновременно в целях профилактики была перекрыта автодорога в направлении России. Движение ограничено в обоих направлениях для всех видов автотранспортных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, россия, военно-грузинская дорога, служба по управлению чрезвычайными ситуациями