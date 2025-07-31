https://sputnik-georgia.ru/20250731/natsbank-gruzii-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-294345181.html

Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии

Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии

Sputnik Грузия

Разбираемся, за счет чего выросла экономика в стране 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T09:01+0400

2025-07-31T09:01+0400

2025-07-31T09:01+0400

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грузия

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сакстат

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии повысил прогноз экономического роста страны с 6,7 до 7,4%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Реальный экономический рост в Грузии в мае 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель роста ВВП в январе-мае 2025 года составил 8,8%. "На фоне относительно медленной нормализации фундаментальных факторов и сильного экономического роста в первые пять месяцев, согласно центральному сценарию НБГ, прогноз экономического роста на 2025 год был пересмотрен с 6,7 до 7,4 процента", – говорится в сообщении Нацбанка Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. За счет чего выросла экономика? По данным "Сакстата" (Грузстат), значительный вклад в рост экономики страны в мае 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и складирования, строительства: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сакстат