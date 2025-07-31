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Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии
Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии
Sputnik Грузия
Разбираемся, за счет чего выросла экономика в стране 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T09:01+0400
2025-07-31T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии повысил прогноз экономического роста страны с 6,7 до 7,4%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Реальный экономический рост в Грузии в мае 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель роста ВВП в январе-мае 2025 года составил 8,8%. "На фоне относительно медленной нормализации фундаментальных факторов и сильного экономического роста в первые пять месяцев, согласно центральному сценарию НБГ, прогноз экономического роста на 2025 год был пересмотрен с 6,7 до 7,4 процента", – говорится в сообщении Нацбанка Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. За счет чего выросла экономика? По данным "Сакстата" (Грузстат), значительный вклад в рост экономики страны в мае 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и складирования, строительства: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат

Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии

09:01 31.07.2025
© photo: Sputnik / StringerНациональный банк Грузии
Национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Разбираемся, за счет чего выросла экономика в стране
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии повысил прогноз экономического роста страны с 6,7 до 7,4%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Реальный экономический рост в Грузии в мае 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель роста ВВП в январе-мае 2025 года составил 8,8%.
"На фоне относительно медленной нормализации фундаментальных факторов и сильного экономического роста в первые пять месяцев, согласно центральному сценарию НБГ, прогноз экономического роста на 2025 год был пересмотрен с 6,7 до 7,4 процента", – говорится в сообщении Нацбанка
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.

За счет чего выросла экономика?

По данным "Сакстата" (Грузстат), значительный вклад в рост экономики страны в мае 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и складирования, строительства:
Рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ, а также с предоставлением консультаций в сфере IT и ростом объема услуг, связанных с ним;
Рост в обрабатывающей промышленности в основном был связан с расширением производства как алкогольных, так и безалкогольных напитков;
Рост в секторе торговли был обусловлен расширением торговли легковыми автомобилями. Кроме того, увеличилась оптовая торговля строительными материалами, а также розничная и оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями;
Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта – выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок;
Рост в строительном секторе был обусловлен в основном расширением объемов строительства жилых и нежилых зданий-сооружений. Также увеличился объем специализированных строительных услуг, таких как аренда строительной техники и оборудования, электромонтажные и ремонтные работы.
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