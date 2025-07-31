https://sputnik-georgia.ru/20250731/polsha-nedovolna-gruzii-mozhet-grozit-otmena-bezviza-i-deport-grazhdan-iz-za-prestupnosti-294355750.html

Польша недовольна: Грузии может грозить отмена безвиза и депорт граждан из-за преступности

Польша недовольна: Грузии может грозить отмена безвиза и депорт граждан из-за преступности

Sputnik Грузия

За первые шесть месяцев 2025 года из Польши было депортировано 39 граждан Грузии 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T16:56+0400

2025-07-31T16:56+0400

2025-07-31T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Власти Польши анализируют вопрос о подаче заявки на отмену безвизового режима для Грузии из-за роста преступлений, совершаемых гражданами Грузии, а пока активно работают над вопросом депортации совершающих преступления, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск . Граждане Грузии нередко становятся фигурантами криминальных сводок в Польше. Так, в конце июля польские СМИ заявили о задержании четырех граждан Грузии за ограбление пенсионера.Власти Польши приняли решение депортировать иностранцев, совершающих преступления на территории страны в марте этого года. Всего за первые шесть месяцев 2025 года из Польши было депортировано 39 граждан Грузии. По данным МВД Польши, согласно статистике 2024 года, иностранцы подозреваются в совершении 5% всех преступлений в стране. С начала 2025 года в Польше 2 616 иностранцам были предъявлены обвинения в совершении преступлений. Грузия и безвизС 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе среди требований было требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. В данный момент ЕС предупредило Грузии о возможной приостановке безвизового режима в случае невыполнения требования по отмене спорных законов. Для приостановки безвиза на 9 месяцев достаточно согласия 14 государств из 27. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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