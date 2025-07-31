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https://sputnik-georgia.ru/20250731/stroitelstvo-gruzinskogo-kulturnogo-tsentra-na-reke-iordan-prodolzhitsya-294290573.html
Строительство Грузинского культурного центра на реке Иордан продолжится
Строительство Грузинского культурного центра на реке Иордан продолжится
Sputnik Грузия
Официально участок земли площадью 4 тысячи гектаров у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки, был передан Грузии... 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T10:51+0400
2025-07-31T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утвердил обновленный состав комиссии, которая занимается осуществлением строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан. Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, в 2022 году Грузии передали землю у реки Иордан, рядом с местом крещения Спасителя. По благословению Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II на этом месте будет построен Грузинский культурный центр, строительство которого курирует правительственная комиссия. Согласно распоряжению правительства от 14 июля, в состав комиссии вошли министр иностранных дел Мака Бочоришвили, глава Минэкономики Мариам Квривишвили и министр культуры Тинатин Рухадзе. В состав комиссии также входят местоблюститель Католикос-Патриарха Шио, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасиме (Шарашенидзе), митрополит Алавердский Давид (Махарадзе) и глава по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе. Разработкой культурного центра занимается архитектурно-консалтинговая фирма Yousef Madanat Architeqture Studio. Официально участок земли площадью 4 тысячи гектаров у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки, был передан Грузии летом 2022 года. Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, иордания, ираклий кобахидзе, патриархия грузии
грузия, новости, общество, иордания, ираклий кобахидзе, патриархия грузии

Строительство Грузинского культурного центра на реке Иордан продолжится

10:51 31.07.2025 (обновлено: 10:55 31.07.2025)
© photo: Sputnik / Yuri Kaver  / Перейти в фотобанкКупание паломников в водах реки Иордан
Купание паломников в водах реки Иордан - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2025
© photo: Sputnik / Yuri Kaver
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Официально участок земли площадью 4 тысячи гектаров у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки, был передан Грузии летом 2022 года
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утвердил обновленный состав комиссии, которая занимается осуществлением строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан.
Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, в 2022 году Грузии передали землю у реки Иордан, рядом с местом крещения Спасителя. По благословению Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II на этом месте будет построен Грузинский культурный центр, строительство которого курирует правительственная комиссия.
Согласно распоряжению правительства от 14 июля, в состав комиссии вошли министр иностранных дел Мака Бочоришвили, глава Минэкономики Мариам Квривишвили и министр культуры Тинатин Рухадзе.
© Government of GeorgiaУтвержден проект строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан
Утвержден проект строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан - Sputnik Грузия, 1920, 26.07.2025
Утвержден проект строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан
© Government of Georgia
В состав комиссии также входят местоблюститель Католикос-Патриарха Шио, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасиме (Шарашенидзе), митрополит Алавердский Давид (Махарадзе) и глава по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.
Разработкой культурного центра занимается архитектурно-консалтинговая фирма Yousef Madanat Architeqture Studio.
Официально участок земли площадью 4 тысячи гектаров у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки, был передан Грузии летом 2022 года.
Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.
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