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Строительство Грузинского культурного центра на реке Иордан продолжится
Строительство Грузинского культурного центра на реке Иордан продолжится
Sputnik Грузия
Официально участок земли площадью 4 тысячи гектаров у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки, был передан Грузии... 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утвердил обновленный состав комиссии, которая занимается осуществлением строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан. Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, в 2022 году Грузии передали землю у реки Иордан, рядом с местом крещения Спасителя. По благословению Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II на этом месте будет построен Грузинский культурный центр, строительство которого курирует правительственная комиссия. Согласно распоряжению правительства от 14 июля, в состав комиссии вошли министр иностранных дел Мака Бочоришвили, глава Минэкономики Мариам Квривишвили и министр культуры Тинатин Рухадзе. В состав комиссии также входят местоблюститель Католикос-Патриарха Шио, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасиме (Шарашенидзе), митрополит Алавердский Давид (Махарадзе) и глава по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе. Разработкой культурного центра занимается архитектурно-консалтинговая фирма Yousef Madanat Architeqture Studio. Официально участок земли площадью 4 тысячи гектаров у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки, был передан Грузии летом 2022 года. Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, иордания, ираклий кобахидзе, патриархия грузии
Строительство Грузинского культурного центра на реке Иордан продолжится
10:51 31.07.2025 (обновлено: 10:55 31.07.2025)
Официально участок земли площадью 4 тысячи гектаров у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки, был передан Грузии летом 2022 года
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утвердил обновленный состав комиссии, которая занимается осуществлением строительства Грузинского культурного центра на реке Иордан.
Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, в 2022 году Грузии передали землю у реки Иордан, рядом с местом крещения Спасителя. По благословению Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II на этом месте будет построен Грузинский культурный центр, строительство которого курирует правительственная комиссия.
Согласно распоряжению правительства от 14 июля, в состав комиссии вошли министр иностранных дел Мака Бочоришвили, глава Минэкономики Мариам Квривишвили и министр культуры Тинатин Рухадзе.
В состав комиссии также входят местоблюститель Католикос-Патриарха Шио, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасиме (Шарашенидзе), митрополит Алавердский Давид (Махарадзе) и глава по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.
Разработкой культурного центра занимается архитектурно-консалтинговая фирма Yousef Madanat Architeqture Studio.
Официально участок земли площадью 4 тысячи гектаров у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки, был передан Грузии летом 2022 года.
Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.