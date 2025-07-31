https://sputnik-georgia.ru/20250731/top-5-stran-po-tratam-turistov-v-gruzii-294267097.html

ТОП-5 стран по тратам туристов в Грузии

ТОП-5 стран по тратам туристов в Грузии

Sputnik Грузия

Доход от туризма в Грузии растет вместе с общим числом иностранных посетителей. Чистая прибыль составила 2 млрд долларов, что на 2,7% больше по сравнению с... 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T14:31+0400

2025-07-31T14:31+0400

2025-07-31T14:31+0400

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Доход от туризма в Грузии растет вместе с общим числом иностранных посетителей. Чистая прибыль составила 2 млрд долларов, что на 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Россия занимает первое место не только по объему трат, но и по количеству туристов в целом. На втором месте – граждане стран Европейского союза: несмотря на сравнительно небольшое число визитов, средний уровень расходов у этой категории туристов выше, чем у представителей других стран. Третью позицию занимают туристы из Турции.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, инфографика, инфографика