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Все о медицине в Грузии в цифрах

Все о медицине в Грузии в цифрах

Sputnik Грузия

Интересные данные опубликовала Национальная статистическая служба о сфере медицины страны 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T11:52+0400

2025-07-31T11:52+0400

2025-07-31T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В Грузии на 1 января 2025 года функционировали 239 больниц, а также 2 288 амбулаторий и поликлиник, говорится в информации на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, всего в клиниках Грузии 14,9 тысячи коек, что на 2,5% меньше показателя 2023 года. Нагрузка на клиники составляла в 2024 году 191,5 дня, при этом один человек в среднем находился в стационаре 4,6 дня. Что касается амбулаторий, то в них к врачам в 2024 году обратились 15,8 миллиона раз, что превышает показатель 2023 года на 2,8%. Всего в Грузии работают 24,1 тысячи врачей и 21,3 тысячи вспомогательного персонала. Относительно причин обращений к врачам, то в 2024 году на 18% выросло число обращений по поводу заболеваний глаз, на 15,4% – по поводу инфекционных и паразитарных заболеваний, на 14,8% – по поводу заболеваний костно-мышечной системы, на 13,6% – по поводу заболеваний нервной системы и на 11,4% – дыхательных путей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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