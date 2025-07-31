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Жара в Грузии затянется: Новое предупреждение синоптиков
Жара в Грузии затянется: Новое предупреждение синоптиков
Sputnik Грузия
Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров 31.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Жаркая и солнечная погода в Грузии сохранится до 4 августа, воздух прогреется до 40 градусов, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По данным синоптиков, в эти дни местами воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию. Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров. Как вести себя в жару: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды

Жара в Грузии затянется: Новое предупреждение синоптиков

19:53 31.07.2025
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси. Лето наступило. Набережная реки Кура, старые дома в районе Авлабари
Вид на город Тбилиси. Лето наступило. Набережная реки Кура, старые дома в районе Авлабари - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Жаркая и солнечная погода в Грузии сохранится до 4 августа, воздух прогреется до 40 градусов, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По данным синоптиков, в эти дни местами воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию.
Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров.
Как вести себя в жару:
Проветривайте помещения подолгу ночью и рано утром, когда внешняя температура ниже;
Уменьшите проникновение тепла в дом в течение дня. Выключайте искусственное освещение и экономно расходуйте электроэнергию;
Избегайте выхода на улицу в самое жаркое время дня;
Избегайте интенсивных физических нагрузок;
Не оставляйте детей и домашних животных в припаркованных автомобилях;
Принимайте прохладный душ или ванну;
Выходя на улицу, носите натуральную, светлую, свободную одежду;
Регулярно пейте много жидкости;
Избегайте употребления алкоголя, чрезмерного количества кофеина и сахара;
Питайтесь часто и небольшими порциями, избегая белковой пищи;
Если вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом о том, как они могут повлиять на ваши терморегуляцию и водный баланс;
Избегайте прямых солнечных лучей и солярия во избежание солнечных ожогов.
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