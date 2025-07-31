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Жара в Грузии затянется: Новое предупреждение синоптиков

Жара в Грузии затянется: Новое предупреждение синоптиков

Sputnik Грузия

Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров 31.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-31T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Жаркая и солнечная погода в Грузии сохранится до 4 августа, воздух прогреется до 40 градусов, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По данным синоптиков, в эти дни местами воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию. Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров. Как вести себя в жару: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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