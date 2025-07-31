Жара в Грузии затянется: Новое предупреждение синоптиков
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси. Лето наступило. Набережная реки Кура, старые дома в районе Авлабари
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Жаркая и солнечная погода в Грузии сохранится до 4 августа, воздух прогреется до 40 градусов, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По данным синоптиков, в эти дни местами воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию.
Синоптики отмечают, что такая жара может привести к тепловым ударам и увеличит риск лесных пожаров.
Как вести себя в жару:
Проветривайте помещения подолгу ночью и рано утром, когда внешняя температура ниже;
Уменьшите проникновение тепла в дом в течение дня. Выключайте искусственное освещение и экономно расходуйте электроэнергию;
Избегайте выхода на улицу в самое жаркое время дня;
Избегайте интенсивных физических нагрузок;
Не оставляйте детей и домашних животных в припаркованных автомобилях;
Принимайте прохладный душ или ванну;
Выходя на улицу, носите натуральную, светлую, свободную одежду;
Регулярно пейте много жидкости;
Избегайте употребления алкоголя, чрезмерного количества кофеина и сахара;
Питайтесь часто и небольшими порциями, избегая белковой пищи;
Если вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом о том, как они могут повлиять на ваши терморегуляцию и водный баланс;
Избегайте прямых солнечных лучей и солярия во избежание солнечных ожогов.