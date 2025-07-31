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Жителям Восточной Грузии грозит до 10 лет тюрьмы за похищение невесты
Жителям Восточной Грузии грозит до 10 лет тюрьмы за похищение невесты
Sputnik Грузия
Задержанным грозит срок за незаконное лишение свободы по мотиву ненависти к равноправию мужчин и женщин, совершенное группой лиц 31.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-31T13:52+0400
2025-07-31T13:52+0400
2025-07-31T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Два жителя Квемо Картли были задержаны за похищение девушки с целью брака, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что 27-летний мужчина при помощи своего брата в районе Болниси на юго-востоке Грузии похитил 19-летнюю девушку, чтобы на ней жениться. Семья девушки обратилась в полицию, и похитители были задержаны. Теперь задержанным грозит от 7 до 10 лет за незаконное лишение свободы по мотиву ненависти к равноправию мужчин и женщин, совершенное группой лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, болниси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, болниси, мвд грузии
Жителям Восточной Грузии грозит до 10 лет тюрьмы за похищение невесты
Задержанным грозит срок за незаконное лишение свободы по мотиву ненависти к равноправию мужчин и женщин, совершенное группой лиц
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Два жителя Квемо Картли были задержаны за похищение девушки с целью брака, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что 27-летний мужчина при помощи своего брата в районе Болниси на юго-востоке Грузии похитил 19-летнюю девушку, чтобы на ней жениться.
Семья девушки обратилась в полицию, и похитители были задержаны.
Теперь задержанным грозит от 7 до 10 лет за незаконное лишение свободы по мотиву ненависти к равноправию мужчин и женщин, совершенное группой лиц.