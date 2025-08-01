https://sputnik-georgia.ru/20250801/294369676.html

СВО: фронт движется на запад – освобожден Часов Яр

СВО: фронт движется на запад – освобожден Часов Яр

Sputnik Грузия

Освобождение города Часов Яр приближает полное очищение Донбасса от бандеровской оккупации. Фронт в зоне СВО необратимо движется на запад, противник обречен на... 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T21:56+0400

2025-08-01T21:56+0400

2025-08-01T21:56+0400

россия

в мире

аналитика

донбасс

сша

москва

дональд трамп

нато

cnn

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/01/294369857_0:4:1743:984_1920x0_80_0_0_c1e282b4329a937d2418884cbfbf4f47.jpg

Группировка войск "Южная" 31 июля полностью освободила город Часов Яр, развивает инициативу на Краматорском направлении. Российские передовые позиции сегодня находятся в 5 км от Константиновки и в 16 км от Краматорска. Оперативно-стратегический успех ВС России в Часовом Яре позволяет ускорить охват и освобождение соседнего города Константиновка и начать новую наступательную операцию.Часов Яр открывает путь к наиболее крупному и последнему в Донбассе Славянско-Краматорскому укрепрайону ВСУ – до него остается 52 километра по автодороге через Константиновку или 38 километров через Семеновку. Кроме новых оперативно-тактических перспектив, немаловажно и падение морального духа украинских войск, которым российская армия еще раз сурово показала бессмысленность сопротивления и огромных потерь. В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю спецоперации.В Донбассе нарастает активность российских войск, штурмовые действия на границе Днепропетровской области и непосредственно на ее территории. На этом фоне командир одной из бригад ВСУ Александр Саенко 30 июля сделал мрачный прогноз: если ВС России войдут на территорию Днепропетровской области, из этого региона они уже не выйдут, и далее Днепропетровщина может быть включена в Конституцию РФ – по аналогии с ДНР и ЛНР. Подобного трезвомыслия явно не хватает киевским властям и их западным кураторам.Новый украинский министр обороны Денис Шмыгаль не ожидает улучшения "напряженной и сложной" ситуации на фронте, однако видит "некий паритет" сил. "Пианист" Зеленский явно расходится с министром в оценках обстановки, потому что отчаянно призывает Запад к "смене власти" в России, которая якобы угрожает стиранием всех мировых границ. Такой отрыв киевского руководства от реальности не обещает украинской государственности ничего хорошего.Мавру приготовиться на выходКоллективный Запад за три года сделал все, что мог – арсеналы опустели, предприятия ВПК США и других стран НАТО не выдержали технологического напряжения большой войны. Многомиллиардные инвестиции ЕС сегодня не обещают необходимых ВСУ объемов американского оружия и боеприпасов завтра, вероятнее – "железный поток" через несколько лет. Отсюда горячее желание Запада поставить прокси-войну с Россией на паузу. В реальности на украинском ТВД подобные мечты и планы, американская "гегемония", угрозы и ультиматумы президента США российскому руководству – не работают.Новые санкции и "вторичные пошлины" Россию не остановят. Москва не намерена "делать паузы", и летнее наступление российских войск не оставляет иллюзий. По наблюдениям фронтовых корреспондентов CNN: "Это уже не постепенное продвижение, а стремительный прорыв, который меняет ход конфликта". На горизонте событий – неизбежный разгром ВСУ в городах-укрепрайонах Купянск, Константиновка, Покровск.Американская газета The Wall Street Journal констатировала: "Украинская концепция обороны неадекватна наступлению российской армии". Генштаб ВСУ готовит новые линии обороны "по принципам Второй мировой войны", их легко преодолевают российские мобильные группы штурмовиков и рои беспилотников. Вывод WSJ: "Российское командование, в отличие от украинского, не только анализирует, но и оперативно изменяет характер наступления. Это ключ к успеху, особенно в условиях истощения украинских ресурсов". Демонстративное дистанцирование должно подчеркнуть: это не натовские стратеги и военные советники руководят боевыми действиями ВСУ, которые используют исключительно натовское оружие и боеприпасы.И все же поражение украинских прокси-войск предопределено технологическим отставанием Запада. Представитель командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко подтвердил: "Российские войска выжигают украинские позиции на глубину до 20 километров при помощи беспилотников на оптоволокне, и этому нечего противопоставить". Нечего поставить и противопоставить странам НАТО. Поскольку украинского "чудо-оружия" не было и нет.По данным Еврокомиссии, 30 июля Франция, Испания, Польша и 15 других стран ЕС запросили 127 млрд евро кредитов на оборону – преимущественно марионеточной Украины. Практически все эти деньги предназначены американскому ВПК – искушение велико, Трамп колеблется. Неслучайно журнал The American Conservative заметил: "За полгода пребывания у власти президент Дональд Трамп превратился из миротворца в поджигателя войны", и даже если называть ее "российско-украинской", "война с Россией представляет собой самую непосредственную угрозу" Соединенным Штатам. В интересах Америки "прекратить подпитку конфликта, который может перерасти в ядерную конфронтацию". Весы американской истории колеблются вместе с Трампом.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

донбасс

сша

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, в мире, аналитика, донбасс, сша, москва, дональд трамп, нато, cnn, еврокомиссия, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины