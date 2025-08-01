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Чудной заплыв и рогатый аист: самые смешные фото недели
Чудной заплыв и рогатый аист: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T12:21+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, сша, сингапур, вашингтон, дональд трамп
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, сша, сингапур, вашингтон, дональд трамп
Чудной заплыв и рогатый аист: самые смешные фото недели
12:21 01.08.2025 (обновлено: 12:25 03.08.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Lee Jin-man
Финал соревнований по смешанному плаванию в Сингапуре.
Финал соревнований по смешанному плаванию в Сингапуре.
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта в парке культуры и отдыха "Измайлово".
Участники фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта в парке культуры и отдыха "Измайлово".
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкПосетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале.
Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале.
© Getty Images / Anadolu/Fatih Aktas
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне.
© Getty Images / Anadolu/Dogukan Keskinkilic
Аист на куполе мечети Нурягды в Турции.
Аист на куполе мечети Нурягды в Турции.
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкСуматранский орангутан в вольере Московского зоопарка.
Суматранский орангутан в вольере Московского зоопарка.
© AP Photo / Charles Krupa
Собака сидит на руле мотоцикла во время поездки, США.
Собака сидит на руле мотоцикла во время поездки, США.
© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк
Девочка купается в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Девочка купается в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
© Getty Images / Hagen Hopkins
Исполнение хаки во время объявления состава команды Black Ferns на Кубок мира по регби 2025 года в Новой Зеландии.
Исполнение хаки во время объявления состава команды Black Ferns на Кубок мира по регби 2025 года в Новой Зеландии.
© Getty Images / Future Publishing/Wiktor Szymanowicz
Артисты в плетеных головах принимают участие в праздновании 200-летия Национальной галереи в Лондоне.
Артисты в плетеных головах принимают участие в праздновании 200-летия Национальной галереи в Лондоне.