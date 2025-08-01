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Чудной заплыв и рогатый аист: самые смешные фото недели
Чудной заплыв и рогатый аист: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 01.08.2025, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, сша, сингапур, вашингтон, дональд трамп
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, сша, сингапур, вашингтон, дональд трамп

Чудной заплыв и рогатый аист: самые смешные фото недели

12:21 01.08.2025 (обновлено: 12:25 03.08.2025)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Lee Jin-man

Финал соревнований по смешанному плаванию в Сингапуре.

Финал соревнований по смешанному плаванию в Сингапуре. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Lee Jin-man

Финал соревнований по смешанному плаванию в Сингапуре.

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта в парке культуры и отдыха "Измайлово".
Участники фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта в парке культуры и отдыха Измайлово, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
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Участники фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта в парке культуры и отдыха "Измайлово".
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкПосетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале.
Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
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Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале.
© Getty Images / Anadolu/Fatih Aktas

Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Anadolu/Fatih Aktas

Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне.

© Getty Images / Anadolu/Dogukan Keskinkilic

Аист на куполе мечети Нурягды в Турции.

Аист на куполе мечети Нурягды в Турции. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Anadolu/Dogukan Keskinkilic

Аист на куполе мечети Нурягды в Турции.

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкСуматранский орангутан в вольере Московского зоопарка.
Суматранский орангутан в вольере Московского зоопарка, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Суматранский орангутан в вольере Московского зоопарка.
© AP Photo / Charles Krupa

Собака сидит на руле мотоцикла во время поездки, США.

Собака сидит на руле мотоцикла во время поездки, США. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Charles Krupa

Собака сидит на руле мотоцикла во время поездки, США.

© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Девочка купается в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Девочка купается в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexei Danichev
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Девочка купается в фонтане в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

© Getty Images / Hagen Hopkins

Исполнение хаки во время объявления состава команды Black Ferns на Кубок мира по регби 2025 года в Новой Зеландии.

Исполнение хаки во время объявления состава команды Black Ferns на Кубок мира по регби 2025 года в Новой Зеландии. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Hagen Hopkins

Исполнение хаки во время объявления состава команды Black Ferns на Кубок мира по регби 2025 года в Новой Зеландии.

© Getty Images / Future Publishing/Wiktor Szymanowicz

Артисты в плетеных головах принимают участие в праздновании 200-летия Национальной галереи в Лондоне.

Артисты в плетеных головах принимают участие в праздновании 200-летия Национальной галереи в Лондоне. - Sputnik Грузия
10/10
© Getty Images / Future Publishing/Wiktor Szymanowicz

Артисты в плетеных головах принимают участие в праздновании 200-летия Национальной галереи в Лондоне.

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