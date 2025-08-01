https://sputnik-georgia.ru/20250801/dozhd-grad-i-veter-na-fone-zhary--novyy-prognoz-sinoptikov-294366813.html

Дождь, град и ветер на фоне жары – новый прогноз синоптиков

Дождь, град и ветер на фоне жары – новый прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T18:54+0400

2025-08-01T18:54+0400

2025-08-01T18:54+0400

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, град и усиление ветра во время гроз на фоне жары ожидаются в Грузии в вечерние и ночные часы 1 и 2 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В частности, дожди, ветер и град ожидаются в северных горных районах Западной Грузии и местами в Восточной Грузии. Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии