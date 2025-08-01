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Дождь, град и ветер на фоне жары – новый прогноз синоптиков
Дождь, град и ветер на фоне жары – новый прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T18:54+0400
2025-08-01T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, град и усиление ветра во время гроз на фоне жары ожидаются в Грузии в вечерние и ночные часы 1 и 2 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В частности, дожди, ветер и град ожидаются в северных горных районах Западной Грузии и местами в Восточной Грузии. Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Дождь, град и ветер на фоне жары – новый прогноз синоптиков
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, град и усиление ветра во время гроз на фоне жары ожидаются в Грузии в вечерние и ночные часы 1 и 2 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В частности, дожди, ветер и град ожидаются в северных горных районах Западной Грузии и местами в Восточной Грузии.
Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.