https://sputnik-georgia.ru/20250801/dvoe-chelovek-zaderzhany-v-gruzii-za-vvoz-narkotikov-iz-evropy-294364397.html

Двое человек задержаны в Грузии за ввоз наркотиков из Европы

Двое человек задержаны в Грузии за ввоз наркотиков из Европы

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет тюремного срока или бессрочное заключение 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T15:26+0400

2025-08-01T15:26+0400

2025-08-01T15:26+0400

происшествия

грузия

новости

европа

тбилисский международный аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282572781_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4c41b1950c0d2b7b1a03a70df9c049ee.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Двое мужчин задержаны за ввоз крупной партии наркотических веществ из Европы в Тбилисский международный аэропорт, сообщается на сайте МВД. Задержанным мужчинам по 53 года, и оба имеют судимости в прошлом. В Тбилисском международном аэропорту полицейские изъяли наркотики из небольшой сумки, принадлежащей одному из обвиняемых. У второго были изъяты 336 таблеток наркотического средства суботекс, которые обвиняемый ввез в Грузию в собственном теле. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: незаконное приобретение и хранение наркотических веществ и их незаконный ввоз в Грузию, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, европа, тбилисский международный аэропорт