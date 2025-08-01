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Двое человек задержаны в Грузии за ввоз наркотиков из Европы
Двое человек задержаны в Грузии за ввоз наркотиков из Европы
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет тюремного срока или бессрочное заключение 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T15:26+0400
2025-08-01T15:26+0400
2025-08-01T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Двое мужчин задержаны за ввоз крупной партии наркотических веществ из Европы в Тбилисский международный аэропорт, сообщается на сайте МВД. Задержанным мужчинам по 53 года, и оба имеют судимости в прошлом. В Тбилисском международном аэропорту полицейские изъяли наркотики из небольшой сумки, принадлежащей одному из обвиняемых. У второго были изъяты 336 таблеток наркотического средства суботекс, которые обвиняемый ввез в Грузию в собственном теле. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: незаконное приобретение и хранение наркотических веществ и их незаконный ввоз в Грузию, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, европа, тбилисский международный аэропорт
происшествия, грузия, новости, европа, тбилисский международный аэропорт
Двое человек задержаны в Грузии за ввоз наркотиков из Европы
Задержанным грозит до 20 лет тюремного срока или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Двое мужчин задержаны за ввоз крупной партии наркотических веществ из Европы в Тбилисский международный аэропорт, сообщается на сайте МВД.
Задержанным мужчинам по 53 года, и оба имеют судимости в прошлом.
В Тбилисском международном аэропорту полицейские изъяли наркотики из небольшой сумки, принадлежащей одному из обвиняемых. У второго были изъяты 336 таблеток наркотического средства суботекс, которые обвиняемый ввез в Грузию в собственном теле.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям: незаконное приобретение и хранение наркотических веществ и их незаконный ввоз в Грузию, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.