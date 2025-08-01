https://sputnik-georgia.ru/20250801/glubinnoe-gosudarstvo-zagnalo-oppozitsiyu-v-tupik-pered-vyborami-v-gruzii--premer-294363912.html

"Глубинное государство" загнало оппозицию в тупик перед выборами в Грузии – премьер

"Глубинное государство" загнало оппозицию в тупик перед выборами в Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Выборы в органы местного самоуправления – это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T12:57+0400

2025-08-01T12:57+0400

2025-08-01T12:57+0400

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сша

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Предстоящие выборы в органы местного самоуправления касаются исключительно развития городов и сел, однако радикальная оппозиция, пытаясь превратить их в политическое противостояние, оказалась загнана в угол под влиянием "глубинного государства", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Под терминами Deep State ("глубинное государство") и "глобальная партия войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Глава грузинского правительства подчеркнул, что предстоящие выборы являются выборами местного самоуправления и касаются исключительно вопросов развития городов и сел, а не широкой политической повестки. Это не политические выборы в узком смысле этого слова, отметил он. Он также подчеркнул, что никакие избирательные барьеры – ни 43%, ни 50%, ни 90%, не установлены, и если оппозиция этого не понимает, это ее собственная проблема. "Это говорит о том, что они каким-то образом загнаны в угол, и это сделала не только "Грузинская мечта", но и "глубинное государство", – отметил Кобахидзе. Выборы в Грузии Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, европейская грузия