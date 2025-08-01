https://sputnik-georgia.ru/20250801/gruzinskaya-kultura-v-rukakh-velikobritanii-294365704.html

Грузинская культура в руках Великобритании

Грузинская культура в руках Великобритании

Sputnik Грузия

Правительство Грузии активно работает над возвращением предметов грузинского культурного и исторического наследия, которые хранятся в частных коллекциях 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T13:41+0400

2025-08-01T13:41+0400

2025-08-01T14:59+0400

общество

грузия

новости

великобритания

давид iv строитель

греция

китай

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/14/237271404_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_27668dd7748ffd6ac070ae79e343758c.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сразу несколько стран, среди которых Украина, Греция, Китай, Нигерия и Эфиопия, активно обвиняют Британский музей в "краже" своих национальных ценностей, однако музей выступает против, заявляя, что ценности являются уже давно достоянием Великобритании. Обнаружение в Великобритании старинной пивной кружки из Киево-Печерской лавры вызвало волну обсуждений о незаконном вывозе украинских культурных ценностей в прошлом. Артефакт, датированный 1700 годом, выполнен из серебра с позолотой и несет гравировку "КП Лавра". По данным украинских музейщиков, предмет, вероятно, находился в ризнице Успенского собора и по неизвестным причинам оказался за границей в начале XX века. В Киеве заявляют о намерении добиваться расследования происхождения реликвии и ее возможного возвращения на родину.При этом Великобритания лицемерно критикует другие страны за возвращение своих ценностей, и это не мешает ей обвинять других в "культурном геноциде", то есть в том, чем она сама занималась на протяжении лет.У Грузии в Британском музее также хранится до 500 грузинских артефактов, которые попали в музей из частных коллекций. Другая часть приобретена музеем. Таким примером является медная монета грузинского царя Давида IV Строителя (Давид Агмашенебели), которая была приобретена у палеонтолога графа Эннискиллена Уильяма Уиллоуби Коула. Также в Британском музее хранятся уникальные грузинские рукописи и другие ценности. Часть из них попала в музей в том числе от грузинских эмигрантов. Однако сами власти Грузии никогда не предъявляли претензии Британскому музею по возврату грузинских артефактов. Более того, при сотрудничестве с Британским музеем Национальный музей Грузии провел несколько выставок грузинской коллекции Британского музея, в том числе и отдельную выставку для уникальной монеты в Тбилиси. Также в рамках празднования Дня восстановления независимости в самом Британском музее в сотрудничестве с посольством Грузии выставлялись впервые грузинские артефакты. Грузинские НПО, после того как в СМИ появилась информация о кражах из Британского музея, попытались раздуть скандал и обвинить власти Грузии в игнорировании проблемы утери артефактов, однако со стороны властей не последовало за этим никаких комментариев.Между тем Грузия активно возвращает грузинские артефакты в страну, которые хранятся в частных коллекциях. Так, почетный председатель партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили приобрел на аукционе уникальную рукопись Иоанэ-Зосиме и передал его Национальному музею Грузии. Благодаря Иванишвили в Грузию вернулось несколько ценных картин, которые тот приобретал на частных аукционах. В Национальном музее Грузии хранится множество уникальных артефактов, которые удалось сохранить благодаря историку Эквтиме Такаишвили – он был хранителем национальных сокровищ, вывезенных в 1921 году во Францию правительством Первой Грузинской Республики. 11 апреля 1945 года Эквтиме Такаишвили доставил все ценности в Грузию, вернувшись на родину спустя 24 года эмиграции. Возвращению коллекции способствовал лично генерал Шарль де Голль, возглавлявший в то время Временное правительство Франции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

греция

китай

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, великобритания, давид iv строитель, греция, китай, украина