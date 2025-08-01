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Грузинская культура в руках Великобритании
Грузинская культура в руках Великобритании
Sputnik Грузия
Правительство Грузии активно работает над возвращением предметов грузинского культурного и исторического наследия, которые хранятся в частных коллекциях 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T13:41+0400
2025-08-01T13:41+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сразу несколько стран, среди которых Украина, Греция, Китай, Нигерия и Эфиопия, активно обвиняют Британский музей в "краже" своих национальных ценностей, однако музей выступает против, заявляя, что ценности являются уже давно достоянием Великобритании. Обнаружение в Великобритании старинной пивной кружки из Киево-Печерской лавры вызвало волну обсуждений о незаконном вывозе украинских культурных ценностей в прошлом. Артефакт, датированный 1700 годом, выполнен из серебра с позолотой и несет гравировку "КП Лавра". По данным украинских музейщиков, предмет, вероятно, находился в ризнице Успенского собора и по неизвестным причинам оказался за границей в начале XX века. В Киеве заявляют о намерении добиваться расследования происхождения реликвии и ее возможного возвращения на родину.При этом Великобритания лицемерно критикует другие страны за возвращение своих ценностей, и это не мешает ей обвинять других в "культурном геноциде", то есть в том, чем она сама занималась на протяжении лет.У Грузии в Британском музее также хранится до 500 грузинских артефактов, которые попали в музей из частных коллекций. Другая часть приобретена музеем. Таким примером является медная монета грузинского царя Давида IV Строителя (Давид Агмашенебели), которая была приобретена у палеонтолога графа Эннискиллена Уильяма Уиллоуби Коула. Также в Британском музее хранятся уникальные грузинские рукописи и другие ценности. Часть из них попала в музей в том числе от грузинских эмигрантов. Однако сами власти Грузии никогда не предъявляли претензии Британскому музею по возврату грузинских артефактов. Более того, при сотрудничестве с Британским музеем Национальный музей Грузии провел несколько выставок грузинской коллекции Британского музея, в том числе и отдельную выставку для уникальной монеты в Тбилиси. Также в рамках празднования Дня восстановления независимости в самом Британском музее в сотрудничестве с посольством Грузии выставлялись впервые грузинские артефакты. Грузинские НПО, после того как в СМИ появилась информация о кражах из Британского музея, попытались раздуть скандал и обвинить власти Грузии в игнорировании проблемы утери артефактов, однако со стороны властей не последовало за этим никаких комментариев.Между тем Грузия активно возвращает грузинские артефакты в страну, которые хранятся в частных коллекциях. Так, почетный председатель партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили приобрел на аукционе уникальную рукопись Иоанэ-Зосиме и передал его Национальному музею Грузии. Благодаря Иванишвили в Грузию вернулось несколько ценных картин, которые тот приобретал на частных аукционах. В Национальном музее Грузии хранится множество уникальных артефактов, которые удалось сохранить благодаря историку Эквтиме Такаишвили – он был хранителем национальных сокровищ, вывезенных в 1921 году во Францию правительством Первой Грузинской Республики. 11 апреля 1945 года Эквтиме Такаишвили доставил все ценности в Грузию, вернувшись на родину спустя 24 года эмиграции. Возвращению коллекции способствовал лично генерал Шарль де Голль, возглавлявший в то время Временное правительство Франции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, великобритания, давид iv строитель, греция, китай, украина
общество, грузия, новости, великобритания, давид iv строитель, греция, китай, украина
Грузинская культура в руках Великобритании
13:41 01.08.2025 (обновлено: 14:59 01.08.2025)
Правительство Грузии активно работает над возвращением предметов грузинского культурного и исторического наследия, которые хранятся в частных коллекциях
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сразу несколько стран, среди которых Украина, Греция, Китай, Нигерия и Эфиопия, активно обвиняют Британский музей в "краже" своих национальных ценностей, однако музей выступает против, заявляя, что ценности являются уже давно достоянием Великобритании.
Обнаружение в Великобритании старинной пивной кружки из Киево-Печерской лавры вызвало волну обсуждений о незаконном вывозе украинских культурных ценностей в прошлом. Артефакт, датированный 1700 годом, выполнен из серебра с позолотой и несет гравировку "КП Лавра". По данным украинских музейщиков, предмет, вероятно, находился в ризнице Успенского собора и по неизвестным причинам оказался за границей в начале XX века. В Киеве заявляют о намерении добиваться расследования происхождения реликвии и ее возможного возвращения на родину.
При этом Великобритания лицемерно критикует другие страны за возвращение своих ценностей, и это не мешает ей обвинять других в "культурном геноциде", то есть в том, чем она сама занималась на протяжении лет.
У Грузии в Британском музее также хранится до 500 грузинских артефактов, которые попали в музей из частных коллекций.
Часть уникальных грузинских артефактов была подарком. Например, золотой крест с цепочкой, датируемый средними веками, был подарен британскому дипломату Оливеру Уордропу, изучавшему Грузию и основавшему "Историческое общество Грузии" в Великобритании.
Другая часть приобретена музеем. Таким примером является медная монета грузинского царя Давида IV Строителя (Давид Агмашенебели), которая была приобретена у палеонтолога графа Эннискиллена Уильяма Уиллоуби Коула.
Также в Британском музее хранятся уникальные грузинские рукописи и другие ценности. Часть из них попала в музей в том числе от грузинских эмигрантов.
Однако сами власти Грузии никогда не предъявляли претензии Британскому музею по возврату грузинских артефактов. Более того, при сотрудничестве с Британским музеем Национальный музей Грузии провел несколько выставок грузинской коллекции Британского музея, в том числе и отдельную выставку для уникальной монеты в Тбилиси.
Также в рамках празднования Дня восстановления независимости в самом Британском музее в сотрудничестве с посольством Грузии выставлялись впервые грузинские артефакты.
Грузинские НПО, после того как в СМИ появилась информация о кражах из Британского музея, попытались раздуть скандал и обвинить власти Грузии в игнорировании проблемы утери артефактов, однако со стороны властей не последовало за этим никаких комментариев.
Между тем Грузия активно возвращает грузинские артефакты в страну, которые хранятся в частных коллекциях. Так, почетный председатель партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили приобрел на аукционе уникальную рукопись Иоанэ-Зосиме и передал его Национальному музею Грузии. Благодаря Иванишвили в Грузию вернулось несколько ценных картин, которые тот приобретал на частных аукционах.
В Национальном музее Грузии хранится множество уникальных артефактов, которые удалось сохранить благодаря историку Эквтиме Такаишвили – он был хранителем национальных сокровищ, вывезенных в 1921 году во Францию правительством Первой Грузинской Республики. 11 апреля 1945 года Эквтиме Такаишвили доставил все ценности в Грузию, вернувшись на родину спустя 24 года эмиграции. Возвращению коллекции способствовал лично генерал Шарль де Голль, возглавлявший в то время Временное правительство Франции.