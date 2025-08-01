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Грузия между Востоком и Западом: эксперт о новой роли Тбилиси – видео
Грузия между Востоком и Западом: эксперт о новой роли Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
В последнюю неделю в Грузии разгорелся скандал на чемпионате мира по фехтованию, проходившем в Тбилиси, из-за участия российских спортсменов 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T13:11+0400
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Руководитель сектора кавказских исследований ИКСА РАН Евгения Горюшина объясняет, как официальный Тбилиси дистанцируется от уличного радикализма, сохраняет прагматичный курс и подает сигналы о стабильности внешним партнерам, в том числе России.Об этом эксперт рассказала в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.В фокусе также – недавний визит парламентской делегации Грузии в Китай. По словам эксперта, это не разворот на Восток, а попытка диверсифицировать внешнюю политику и застраховаться от санкционного давления. Параллельно Грузия укрепляет статус ключевого звена Срединного коридора между Китаем и Европой.В завершение – о новом подходе США к Грузии, переходе от прямого вмешательства к инструментальному давлению через экономику, конгресс и бизнес.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, аналитика, грузия, тбилиси, китай, европа, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, аналитика, грузия, тбилиси, китай, европа, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Грузия между Востоком и Западом: эксперт о новой роли Тбилиси – видео
13:11 01.08.2025 (обновлено: 13:24 01.08.2025)
В последнюю неделю в Грузии разгорелся скандал на чемпионате мира по фехтованию, проходившем в Тбилиси, из-за участия российских спортсменов
Руководитель сектора кавказских исследований ИКСА РАН Евгения Горюшина объясняет, как официальный Тбилиси дистанцируется от уличного радикализма, сохраняет прагматичный курс и подает сигналы о стабильности внешним партнерам, в том числе России.
Об этом эксперт рассказала в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
В фокусе также – недавний визит парламентской делегации Грузии в Китай. По словам эксперта, это не разворот на Восток, а попытка диверсифицировать внешнюю политику и застраховаться от санкционного давления. Параллельно Грузия укрепляет статус ключевого звена Срединного коридора между Китаем и Европой.
В завершение – о новом подходе США к Грузии, переходе от прямого вмешательства к инструментальному давлению через экономику, конгресс и бизнес.