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Грузия между Востоком и Западом: эксперт о новой роли Тбилиси – видео

Грузия между Востоком и Западом: эксперт о новой роли Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

В последнюю неделю в Грузии разгорелся скандал на чемпионате мира по фехтованию, проходившем в Тбилиси, из-за участия российских спортсменов 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T13:11+0400

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Руководитель сектора кавказских исследований ИКСА РАН Евгения Горюшина объясняет, как официальный Тбилиси дистанцируется от уличного радикализма, сохраняет прагматичный курс и подает сигналы о стабильности внешним партнерам, в том числе России.Об этом эксперт рассказала в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.В фокусе также – недавний визит парламентской делегации Грузии в Китай. По словам эксперта, это не разворот на Восток, а попытка диверсифицировать внешнюю политику и застраховаться от санкционного давления. Параллельно Грузия укрепляет статус ключевого звена Срединного коридора между Китаем и Европой.В завершение – о новом подходе США к Грузии, переходе от прямого вмешательства к инструментальному давлению через экономику, конгресс и бизнес.

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